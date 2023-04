Mała rewolucja w sklepach Pepco. Zakupy zrobimy znacznie szybciej

Pepco to jeden z najpopularniejszych dyskontów przemysłowych w Polsce. Wiele osób docenia go za przystępne ceny i przyzwoitą jakość produktów. Do tej pory każdy, kto robił tam zakupy często musiał stać w długich kolejkach do kasy. Teraz sytuacja będzie nieco lepsza.

Robienie zakupów to czynność, która potraf zabierać dużo czasu. Z tego powodu niektórzy bardzo ich nie cierpią, wręcz unikają. Z chodzeniem po sklepach wiąże się zwykle przebywanie w tłumie, a na końcu stanie w kolejkach do kas – zwłaszcza w godzinach szczytu. Aby klienci czuli się lepiej, od kilku lat wiele sklepów regularnie wprowadza w swoich placówkach punkty samoobsługowe. Teraz na takie zdecydowała się sieć Pepco. Kady samoobsługowe w Pepco. To usprawni zakupy Miłośnicy znanego dyskontu mogą cieszyć się dobrą nowiną. Pepco wprowadziło kasy samoobsługowe w polskich sklepach. To duży ruch w kierunku prawdziwej rewolucji. Dzięki nowym punktom do wykonywania płatności zostaną zredukowane kolejki, a czas robienia zakupów dla wielu osób znacznie się skróci. Kasy samoobsługowe do tej pory wprowadzał już m.in. Rossmann, ale znajdziemy je też w takich sieciach jak, chociażby Lidl, Biedronka czy Carrefour. Jako że tego typu system się sprawdza, na nowoczesnych rozwiązaniach bazują kolejne firmy. Pepco początkowo testowała nowość w Hiszpanii – w jednej placówce znajdowało się około sześciu kiosków. Jeszcze nie wszędzie znajdziemy kasy samoobsługowe w Pepco To, że Pepco się rozwija, wiadomo nie od dziś. Sieć już jakiś czas temu zapowiedziała ekspansję w Niemczech. Choć firma się rozpędza, to jednak teraz zapowiedziała wolniejsze wprowadzanie zmian. Na ten moment kasy samoobsługowe zainstalowano w 60 placówkach w całej Polsce – przypomnijmy, sieć na terenie naszego kraju ma aż łącznie 1200 punktów. Oznacza to, że zanim wszyscy skorzystamy z przyspieszonych zakupów, będziemy musieli trochę poczekać. Dyskont zapowiedział, że docelowo nowe rozwiązanie ma dotyczyć większości placówek. Na początek kasy samoobsługowe postawiono tam, gdzie odnotowano największe liczby kolejek i obroty z wykorzystaniem kart płatniczych. Z innowacji nie skorzysta tylko kilka sklepów Pepco – będą to te wyjątkowe, do których nie zagląda dużo osób. Czytaj też:

