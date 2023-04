Burgery z McDonald’s mają być jeszcze smaczniejsze. Firma ulepsza receptury

McDonald’s, który przechodzi trudne czasy. Firma mierzy się z kryzysem, który doprowadził do konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych. Prezes Chris Kempczinski i dyrektor ds. innowacji kulinarnych Chad Schafer mają pomysł na to, jak poprawić sytuację finansową firmy.

McDonald’s ulepsza receptury

Nowa strategia przyciągnięcia większej liczby klientów do restauracji McDonald’s jest nieco inna od tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata. Gigant branży spożywczej nie ma bowiem zamiaru wprowadzać nowych zestawów, kanapek, czy tworzyć kampanii reklamowych z celebrytami. Pomysł jest dużo prostszy.

Fundamentem nowej strategii, której celem ma być zwiększenie sprzedaży, jest… ulepszenie istniejących receptur. Jak zapewnia zarząd, klienci nie powinni się obawiać, że w ich ulubionych kanapkach zmienią się składniki. Wręcz przeciwnie, firma chce położyć nacisk na tradycyjne produkty, ale przygotowane w lepszy sposób.

Ser ma się ciągnąć bardziej

Jak zaznaczył Chad Schafer, firma znalazła miejsca w całym łańcuchu powstawania produktów, które zmienione w bardzo małym stopniu, potrafią dać zauważalne efekty. Chodzi m.in. o podgrzewanie sera do wyższej temperatury, co sprawia, że jest on bardziej roztopiony i ciągnący. Podobny pomysł został wprowadzony na grille do mięsa, co da efekt lepszego przypieczenia z zewnątrz.

Ma to doprowadzić do tego, że burgery będą smakować dużo lepiej bardzo niewielkim kosztem. Różnice będzie można poczuć w Big Macach, McDouble, cheeseburgerach i hamburgerach.

Co ciekawe, koncern testował nowe rozwiązania najpierw na rynkach zagranicznych, a dopiero teraz zaczyna je wdrażać stopniowo w swoich restauracja w Stanach Zjednoczonych. Bardzo możliwe, że polscy klienci mogą się już cieszyć ulepszonymi burgerami.

