Wielka inwestycja Microsoft w Polsce. Morawiecki: przyspieszy transformację

Microsoft poinformował w środę, że jego centrum chmurowe w Polsce umożliwi przedsiębiorcom przechowywanie wartościowych zasobów cyfrowych, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych.

Morawiecki zapowiada przyspieszenie transformacji kraju

„Chmura stanowi istotny wkład w przyspieszenie cyfryzacji i rozwój kompetencji cyfrowych polskich przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa, a także wzmocnienie ich odporności w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej” – przekazała amerykańska firma technologiczna.

Zadowolenie z inwestycji wyraził Mateusz Morawiecki.

— Inwestycja Microsoft w Polsce przyspieszy transformację naszego kraju w technologiczny hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej — powiedział premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w specjalnym panelu dyskusyjnym w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. — Chcemy być w awangardzie krajów, które rozwijają technologie chmurowe — dodał.

Prezes spółki na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralph Haupter przypomniał, że Microsoft jest obecny w Polsce od 30 lat, zatrudnia ponad 500 osób i współpracuje z ponad 8 tys. partnerów, którzy we współpracy z firmą wprowadzają jej technologie do polskich firm.

— Podłączenie Polski do największej zaufanej globalnej infrastruktury chmurowej to istotne wsparcie dla odporności kraju, społeczeństwa i organizacji oraz rozwoju polskiej Doliny Cyfrowej.Jednym z głównych elementów wzmocnienia tej odporności jest podnoszenie kompetencji cyfrowych w kraju. Microsoft od momentu ogłoszenia tej inwestycji w 2020 r. przeszkolił ponad 430 tys. specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów — dodał Ralph Haupter.

W Katowicach powstanie centrum informatyczne KNF

Przy okazji katowickiego kongresu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w mieście ulokowane zostanie centrum informatyczne, część przetwarzania danych i część baz danych Komisji Nadzoru Finansowego. – Będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki do rozwoju dla przemysłu informatycznego, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i Unii Europejskiej – zapowiedział szef rządu.

