Michelle Obama zakłada firmę. Będzie walczyć z plagą otyłości

„Jeśli chcesz zmienić grę, nie możesz po prostu pracować z zewnątrz. Musisz wejść do środka – musisz znaleźć sposób na zmianę samego przemysłu spożywczego” – powiedział Obama w przemówieniu na festiwalu „Future of Everything”, organizowanym przez The Wall Street Journal. „Z dumą ogłaszam ogólnokrajową premierę firmy, której celem jest nie tylko dostarczanie lepszych produktów, ale także przyspieszenie wyścigu na szczyt, który zmieni cały przemysł spożywczy”.

Mniej cukru w sokach

Firma byłej amerykańskiej pierwszej damy nazywa się PLEZi Nutrion. Jej pierwszy produkt, PLEZi, to sok owocowy dla dzieci, który zawiera o 75 proc. mniej cukru niż produkty czołowych marek.

PLEZi jest już dostępny w niektórych sieciach sklepów detalicznych. Firma planuje także wprowadzić inne przekąski i napoje w nadchodzących latach „koncentrując się na obniżeniu zawartości cukru i obniżeniu słodkości, aby pomóc dostosować podniebienia dzieci do mniejszego pragnienia słodyczy”.

Firma Obamy

Michelle Obama jest współzałożycielką PLEZi partnerem strategicznym firmy. Misją marki jest zmiana stylu życia młodych amerykanów i walka z plagą otyłości oraz chorób, które jej towarzyszą.

Obama jako pierwsza dama przewodziła kampanii Let's Move, programowi mającemu na celu wyeliminowanie otyłości u dzieci. Ukoronowaniem tej kampanii było uchwalenie w 2010 r. „Ustawy o zdrowych, pozbawionych głodu dzieciach”, która stworzyła federalne standardy żywieniowe dla szkolnych obiadów.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom stwierdziło, że częstość występowania otyłości wśród małych dzieci w wieku od 2 do 4 lat spadła o 43 proc. w latach 2004-2012. Pomimo tych wysiłków wskaźniki otyłości u dzieci w wieku od 6 do 11 lat wzrosły.

Czytaj też:

Wyciekł prywatny kalendarz Epsteina. Na liście m.in. szef CIA i ChomskyCzytaj też:

Joe Biden z wizytą w Polsce. Legendarny Air Force One wylądował w Rzeszowie