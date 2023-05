Adidas przyznaje, że zerwanie współpracy z Kanye Westem jest „bolesne” biznesowo

Minęło sześć miesięcy, odkąd Adidas zerwał współpracę z Kanye Westem. Firma wciąż nie ma pomysłu na to, co zrobić z zalegającą w magazynach górą butów Yeezy, wartą 1,3 mld dolarów. Problemy odbijają się na sytuacji finansowej koncernu. W ciągu kwartału sprzedaż w Ameryce Północnej – głównym rynku Yeezy – spadła o 20 proc.

Utrata partnerstwa boli

Prezes Adidasa Bjorn Gulden poinformował w piątek, że decyzja o zerwaniu partnerstwa z Kanye Westem zabolała firmę. Przyznał też, że koncern wciąż nie wie, co zrobić z niesprzedanym towarem.

„Moglibyśmy sprzedać produkt po kosztach. Moglibyśmy go sprzedać z niewielką marżą i oddać marżę na różne darowizny. Naszym celem jest zrobienie tego, co prawdopodobnie zaszkodzi nam to najmniej, i żebyśmy zrobili coś dobrego” – powiedział Gulden.

Darowizna na cele charytatywne nie jest tak prosta, jak się wydaje. Wartość związana z produktami Yeezy oznacza, że te przedmioty mogą trafić w niepowołane ręce i zostać odsprzedane na platformach używanych z zyskiem.

Eksperci twierdzą, że sposobem obejścia tego problemu może być zniszczenie tych produktów przed przekazaniem darowizny w celu ograniczenia ich wartości odsprzedaży, chociaż kosztowałoby to Adidasa więcej.

„Wygląda to na sytuację bez wyjścia dla Adidasa i przypomnienie mamie, by uważała, z kim się zadaje”, napisał Dion Kenney, COO platformy e-commerce Mondofora, w dyskusji na RetailWire.

Adidas zrywa współpracę

10-letnia współpraca Adidasa z raperem Kanyem Westem, który od pewnego czasu używa pseudonimu Ye, pozostawiła po sobie ogromny rachunek. Po serii antysemickich wypowiedzi korporacja wypowiedziała współpracę, a w magazynach zalegają niesprzedane buty z serii Yeezy.

W oświadczeniu Adidasa, które zostało opublikowane 25 października, możemy przeczytać, że marka „nie toleruje antysemityzmu ani żadnego innego rodzaju mowy nienawiści” .

