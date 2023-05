Sztuczna inteligencja stworzyła kampanię reklamową dla polskiej sieci. Marketingowcy nadal są potrzebni?

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przewiduje, że w najbliższych pięciu latach, wraz ze wzrostem zastosowania sztucznej inteligencji (AI), na całym świecie ubędzie 14 mln miejsc pracy. Rewolucje technologiczne, z których pierwsza miała miejsce w XIX wieku, zawsze niosły ze sobą strach o pracę – uzasadniony, bo powodowały, że wiele zajęć wykonywanych do tej pory przez ludzi przejmowały maszyny, ale jednocześnie tworzyły się miejsca pracy w innych obszarach, np. przy obsłudze tych urządzeń. Czy i tym razem będzie podobnie?

Rynek wchłonie tysiące specjalistów od AI

Zdaniem analityków WEF w najbliższym czasie najbardziej zagrożeni uratą pracy – bez możliwości łatwego znalezienia jej w innej firmie – będą kasjerzy i pracownicy obsługi w bankach, urzędnicy pocztowi, kasjerzy- sprzedawcy, pracownicy wprowadzający dane i pracownicy administracji biurowej. Dla równowagi autorzy raportu „The Future of Jobs” przewidują, że w ofertach pracy będą przebierać specjaliści od AI i uczenia maszynowego, eksperci ds. ESG, analitycy biznesowi, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa oraz inżynierowie fintech.

Autorzy raportu przewidują, że w wyniku zmian społecznych i technologicznych, w ciągu pięciu kolejnych lat na świecie powstanie 69 mln nowych miejsc pracy, ale znikną 83 mln stanowisk, przede wszystkim związanych z pracą biurową. Znikające 14 mln to zaledwie 2 proc. miejsc pracy w skali globalnej – może się wydawać, że niewiele, ale to przecież historie milionów rodzin.

Jeśli jest w tym coś optymistycznego, to fakt, że prognoza WEF opisuje mogącą nastąpić przyszłość w mniej czarnych barwach niż prognoza głoszona w marcu przez bank Goldman Sachs. Według analityków bankowych, sztuczna inteligencja może docelowo zastąpić nawet 300 mln miejsc pracy (co czwarte w USA i w Europie).

Sztuczna inteligencja z nagrodą w konkursie fotograficznym

Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla artystów? Pod koniec kwietnia jury prestiżowego konkursu fotograficznego Sony Photo 2023 przyznało nagrodę niemieckiemu fotografowi Borisowi Eldagsenowi. Zrezygnował z wyróżnienia i już po ogłoszeniu wyników poinformował zaskoczonych organizatorów, że zdjęcie od początku do końca zostało wykonane przez sztuczną inteligencję. Zadanie fotografa ograniczyło się do wpisywania sformułowań (komend) w bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich chętnych systemie.

AI stworzyła plakaty dla HalfPrice

Jeśli wierzyć dyrektorowi marketingu w HalfPrice (sieci należącej do Grupy CCC), to wykorzystanie sztucznej inteligencji dla tworzenia reklam to świetna zabawa i ogromne możliwości. Najnowsza kampania reklamowa została stworzona przez AI, choć w komunikatach nie podano, czy odpowiada za elementy plakatów czy też stworzyła je wszystkie od podstaw.

– Wygenerowane z wykorzystaniem AI obrazy najnowszej kampanii HalfPrice Club wyglądają wręcz obłędnie – nie ma możliwości, aby przejść obojętnie obok nich (…) Pierwsze wyniki przeszły nasze oczekiwania. Szybkość działania czy elastyczność jaką daje sztuczna inteligencja otwierają przed nami wiele możliwości – jeszcze bardziej jakościowej komunikacji z Klientem w czasie rzeczywistym – mówi Michał Kniaź, dyrektor marketingu HalfPrice.

