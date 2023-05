Adidas ma pomysł, co zrobić z niechcianymi butami Kanye Westa. Cel jest szczytny

Adidas ma pomysł na to, jak przekuć porażkę biznesową w coś dobrego. Władze spółki poinformowały, co zrobią z zalegającymi w magazynach butami marki Yeezy. Jest to projekt, który niemiecki koncern współtworzył z kontrowersyjnym raperem Kanye Westem. Współpraca została jednak zerwana po skandalicznych wypowiedziach muzyka.

Buty Yeezy trafią na sprzedaż

„Zastanawiamy się obecnie, jak sprzedać ten towar. Spalenie go nie jest rozwiązaniem” – mówił podczas rocznego spotkania z inwestorami dyrektor Bjoern Gulden. Wygląda na to, że firma znalazła rozwiązanie problemu. A jest to duże przedsięwzięcie, gdyż koncern posiada buty Yeezy wyceniane na ponad 1,3 mld euro.

Adidas zdecydował, że sprzeda buty, mimo że przebiegnie to ze stratą szacowaną na 500 mln euro. Część z profitów, zgodnie z umową, trafi do rapera. Firma poinformowała jednak, że przychody ze sprzedaży obuwia zostaną przekazane na cel charytatywny.

Antysemickie słowa Kanye Westa

Podczas podcastu Drink Champs Kanye West wygłosił antysemickie oświadczenie, w którym twierdził, że mediami i światem rozrywki rządzą „żydowscy syjoniści”. Twierdził także, że to oni stoją za niedawnym ujawnieniem pornograficznych nagrań jego żonyKim Kardashian z jej byłym partnerem. „Żydzi przejęli głos czarnych. Dzieje się tak za sprawą tego, że nosimy ubrania Rapha Laurena, podpisujemy kontrakty z wytwórniami muzycznymi, mamy żydowskiego menadżera, gramy w żydowskim zespole koszykarskim, albo filmach żydowskich platform, jak Disney” – powiedział Kanye West.

Te bulwersujące słowa trafiły na podatny grunt. Grupy neonazistów szybko podchwyciły wypowiedź i zaczęły twierdzić, że raper ma rację.

„Mogę mówić antysemickie g**** i Adidas nie może zerwać ze mną umowy” – powiedział Kanye West. Szybko okazało się, że to nieprawda.

Adidas zerwał współpracę z Kanye Westem

W efekcie wystąpień rapera na niemiecką firmę wylała się fala krytyki za współpracę z kimś, kto tak otwarcie głosi hasła o charakterze antysemickim. O zerwanie współpracy z muzykiem apelowali inni, wieloletni partnerzy marki, którzy nie chcieli być utożsamiani z tego typu przekazem.

W oświadczeniu Adidasa, które zostało opublikowane 25 października, możemy przeczytać, że marka „nie toleruje antysemityzmu ani żadnego innego rodzaju mowy nienawiści”. Firma uważa także, że ostatnie wypowiedzi Kanye Westa „są nie do zaakceptowania, nienawistne i niebezpieczne”. Przyznano także, że złamały one wartości firmy, którymi są m.in. szacunek dla różnorodności, inkluzywność i wzajemny szacunek.

Firma poinformowała, że zrywa współpracę z Kanye Westem. Produkty marki Yeezy przestaną być sprzedawane, a wszelkie płatności dla rapera wstrzymane. Adidas podał, że prognozuje, że wpłynie to na straty finansowe w czwartym kwartale na poziomie blisko 250 milionów dolarów.

