Rekordowa strata Polskiego Radia. Rekompensata nie pomogła

W 2022 roku Polskie Radio zanotowało stratę netto na poziomie 55,1 mln złotych. To najgorszy wynik od wielu lat, w 2021 roku strata wyniosła 19,74 mln złotych.

Wpływy spadają, koszty rosną

Strata w 2022 roku to, jak pisze portal Wirtualnemedia, najgorszy wynik, odkąd władzę objęło Prawo i Sprawiedliwość.

— Bez dotacji sytuacja byłaby naprawdę bardzo ponura. Mnie to specjalnie nie dziwi — polityka programowa i personalna kierownictwa Polskiego Radia jest taka, że czego się nie dotknie, są właśnie tego typu konsekwencje — komentuje dla portalu Wirtualnemedia.pl Jan Ordyński, członek rady programowej spółki.

Eksperci wskazują, że pogorszenie sytuacji finansowej Polskiego Radia to efekt spadku wpływów z bieżących opłat abonamentowych, które w 2022 roku były o 17,8 mln złotych niższe, niż rok wcześniej. Wyraźnie kurczą się także wpływy marketingowe, które w 2022 roku wyniosły 25,35 mln złotych i pierwszy raz od ponad dziesięciu lat były niższe, niż 30 mln złotych.

Najbardziej spadły wpływy z reklam, które z 36,46 mln złotych, osiągniętych w 2021 roku skurczyły się do 19,21 mln zł.

Rekompensata dla mediów publicznych

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą z 2020 roku, do 2025 Polskie Radio będzie dostawać prawie 2 mld złotych rocznie z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Te pieniądze nie wystarczą jednak na to, by wyprowadzić publicznego nadawcę z finansowego kryzysu.

Dodatkowo pieniądze, jakie Polskie Radio otrzymuje, trafiają do nadawcy wiosną, w formie obligacji emitowanych przez resort finansów. Następnie są sprzedawane Skarbowi Państwa, ale ponieważ nie są oprocentowane, przy wysokiej inflacji tracą na wartości z każdym miesiącem.

