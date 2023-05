Kontrowersje wokół spółek wrocławskiej adwokat

Agnieszka Winnik-Kalemba zajmuje stanowiska w dwóch państwowych podmiotach, a wraz z mężem Przemysławem Kalembą ma też udziały w kilku prywatnych spółkach. Jak wylicza „Rzeczpospolita” , są to: AGAT Invest i APM Invest, APM Bud, BIO Manufaktura oraz Pułaskiego 8. Z ustaleń dziennikarki wynika, że nie wiadomo, czy spółki prowadzą działalność ani czy są aktywne.

Brak sprawozdań

Rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sylwia Jastrzemska poinformowała, że do tej pory żadna z tych spółek nie złożyła sprawozdania finansowego. Podkreśliła jednak, że termin upływa 15 lipca 2023 r., więc teoretycznie jest jeszcze na to czas. Większy problem jest jednak ze sprawozdaniami za poprzednie lata, który nie ma.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 i 2021 złożył tylko jeden z podmiotów, tj. AGAT Invest. Wobec pozostałych „wszczęto z urzędu postępowania przymuszające z art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRSU), w związku z niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust 1 Rachunku, m.in. za lata 2020 lub 2021”. Sama zainteresowana, proszona o komentarz, odmówiła zgody na publikację wypowiedzi.

Kto musi składać sprawozdania?

„Rzeczpospolita” podkreśla, że sprawozdań nie muszą składać wyłącznie spółki jawne i partnerskie w przypadku, gdy mają przychody mniejsze niż 2 mln euro. Muszą jednak złożyć oświadczenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki z o.o. nie są wyłączone spod obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Muszą je składać nawet za lata, gdy nie prowadziły działalności gospodarczej. Za niezłożenie w porę sprawozdania może zostać nałożona grzywna o maksymalnej wysokości 15 tys. złotych. Obowiązkiem sądu rejestrowego jest w takim wypadkiem zawiadomienie organów ścigania.