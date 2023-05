Musk zmienił zdanie i zostaje w Twitterze. Czym zajmie się nowa dyrektor?

Do tej pory Linda Yaccarino pracowała w NBCUniversal. Wcześniej przez dwie dekady pracowała w Turner Broadcasting, gdzie odpowiadała m.in. za uruchomienie serwisu streamingowego Peacock oraz była zaangażowana w organizację wielkich wydarzeń na żywo, takich jak Super Bowl czy Igrzyska Olimpijskie.

Nowa dyrektor rozpocznie pracę za 6 tygodni.

Yaccarino ma przeprosić reklamodawców, których zraził do siebie Elon Musk

Głównym zadaniem Yaccarino będzie zwiększenie przychodów firmy, głównie z sektora reklamowego. To konieczne, bo po tym, jak Musk zasiadł w fotelu prezesa i zaczął realizować swój program przebudowy platformy, z pracy odeszło wielu zatrudnionych, a reklamodawcy wycofali się ze współpracy. Zraziły ich pomysły Muska – tylko częściowo udało się je zrealizować – a także sposób, w jaki traktuje pracowników.

Musk okazał się bardzo trudnym szefem. Na dzień dobry zmniejszył zatrudnienie i to na tyle chaotycznie, że szybko okazało się, że zwolnił wielu specjalistów, którzy są w firmie bardzo potrzebni. Gdy zorientował się, że popełnił błąd, menedżerowie prosili zwolnionych, by puścili to zdarzenie w niepamięć i wrócili do pracy. O zwalnianiu firma nie informowała pracowników w sposób przyjęty w cywilizowanych firmach, ale po prostu odcinała im dostęp do służbowego konta i dezaktywowała karty wstępu do biurowców.

Musk zostaje w Twitterze

Doświadczenie w zarządzaniu, które niewątpliwie posiada Yaccarino, powinno pomóc ubłagać reklamodawców.

Wprawdzie Elon Musk zapowiedział, że wycofa się z Twittera (kilka miesięcy temu uruchomił w tym temacie nawet ankietę i okazało się, że większość uczestników chciałaby, aby zniknął z firmy), ale zmienił zdanie. Poinformował, że jego rola „zmieni się na dyrektora reprezentacyjnego i głównego dyrektora technologicznego”. "Będę zajmował się nadzorowaniem produktu, oprogramowania i administratorów" – poinformował miliarder.

