Stała umowa o pracę to rzadkość w Europie południowej. Eurostat wszystko sprawdził

Z badania Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku 12 proc. wszystkich zatrudnionych osób w wieku 15-64 lat pracowało na podstawie umowy na czas określony. To daje 24 mln mieszkańców Unii Europejskiej. 6 mln było w wieku 15-29 lat i nie uczestniczyło już w formalnej edukacji.

Najwięcej osób pracujących w oparciu o tymczasowe umowy, jednocześnie nie miały statusu studenta, było w Portugalii (40 proc.), Hiszpanii (39 proc.) oraz Włoszech (38 proc.). Najlepiej pracowników traktują pracodawcy w krajach bałtyckich. Na Litwie i Łotwie odsetek nieuczących się osób na tymczasowych umowach to tylko 3 proc.

Rekordowe zatrudnienie w Polsce

Eurostat podał, że zatrudnienie w Polsce w pierwszym kwartale br. wzrosło kwartał do kwartału o 109,8 tys. osób – do 17 mln 62 tys. osób. Wobec pierwszego kwartału 2022 r. zatrudnienie wzrosło o 236,8 tys. osób. Wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak napisał na Twitterze, że nigdy dotąd nie zdarzyło się, by tak wiele osób było aktywnych zawodowo. Zastrzegł, że dane unijnego urzędu statystycznego obejmują pracowników najemnych, samozatrudnionych i rezydentów na terytorium kraju i są niewyrównane sezonowo.

Według wyliczeń ekonomisty zatrudnienie w Polsce względem poziomu sprzed pandemii wzrosło o 4,3 proc., natomiast dla całej UE jest to 2,9 proc. Dla Niemiec było to 1,1 proc., a dla Hiszpanii – 2 proc.

