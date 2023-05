10 firm, w których Polakom pracuje się najlepiej. Zwycięzca zaskakuje

Przez ostatnie kilka tygodni szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, które przedsiębiorstwa w Polsce można uznać za te najlepsze dla pracownika. Nie chodziło nam o to, czy firma gwarantuje swoim ludziom owocowe czwartki i karnet na siłownie, a bardziej o to, czy w tych niepewnych czasach, mogą poczuć się u swojego pracodawcy stabilnie.

Naszym badaniem objęliśmy ponad pół tysiąca największych firm działających w kraju.

Pytaliśmy ich o to, czy przeprowadzili u siebie zwolnienia grupowe lub czy je planują. Ilu z pracowników zatrudniają na etacie, a ilu na umowach śmieciowych. Ile osób w zeszłym roku zwolnili, a ilu dali nową umowę. Ile w ogóle zatrudniają ludzi i ilu z nich dostało podwyżkę.

Z racji tego, że w zeszłym roku za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, postanowiliśmy również spytać, jakiej pomocy udzieliły firmy działające w Polsce ukraińskim sąsiadom. Jedne wysyłały całe sprawozdania ze swoich działań wycenianych na miliony złotych. Inne, chociaż są w bardzo dobrej kondycji finansowej, pomocy nie udzieliły w ogóle.

Kaufland i Biedronka na szczycie

Tegoroczny ranking zdominowała branża handlowa.

Dwa pierwsze miejsca należą do dwóch marketowych gigantów, czyli niemieckiej sieci sklepów Kaufland i portugalskiej Biedronki.

Dlaczego to oni wygrali? Kaufland zatrudnia w Polsce ponad 15 tys. osób. Wszyscy mają tam umowę o pracę. W zeszłym roku firma zwiększyła swoje kadry o ponad 4,5 tys. ludzi, zwalniając około 400 osób. W Kauflandzie nie było zwolnień grupowych ani cięć płac. Wręcz przeciwnie, firma przeznaczyła w zeszłym roku 70 mln zł na podwyżki dla wszystkich pracowników. Zwiększyła też wartość bonów świątecznych przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. W podziękowaniu za pracę i zaangażowanie zatrudnieni dostali też z początkiem listopada dodatkowe bony. W sumie na te cele firma przeznaczyła kolejne 15 mln zł. Kilka milionów złotych trafiło też na Ukrainę, bo Kaufland przekazał w formie darowizny pół miliona euro Polskiej Akcji Humanitarnej i Caritas Polska. Dodatkowe 2 mln zł trafiło już bezpośrednio do uchodźców w formie produktów pierwszej potrzeby.

W Biedronce podobnie. 80 tys. zatrudnionych tam osób pracuje na etat. Trzy czwarte z nich otrzymało w zeszłym roku podwyżki, na co portugalska sieć przeznaczyła 142 mln zł. Ale to nie wszystko. W zeszłym roku 55 tys. pracowników Biedronki dostało specjalną nagrodę w wysokości 2800 zł. We wrześniu 2022 r. była kolejna nagroda w wysokości 1500 zł. Poza tym sieć umożliwia swoim pracownikom korzystanie z 20 programów socjalnych i benefitów.

Mało spółek skarbu państwa

Co ciekawe, wśród 50 najlepszych polskich pracodawców, zaledwie cztery miejsca należą do spółek skarbu państwa. Reszta to firmy prowadzone przez prywatnych właścicieli.

Wśród państwowych pracodawców najwyższa lokatę zajął Totalizator Sportowy, który zamyka w tym roku podium. Na bardzo dobry wynik Totalizatora wpłynął przede wszystkim bilans zatrudnienia, bo w zeszłym roku firma przyjęła do pracy ponad 1,7 tys. ludzi, zwalniając jedynie 29 osób. Większość zatrudnionych tam pracowników pracuje na etat. Większość dostała też podwyżki, a na pomoc Ukrainie państwowy koncern przeznaczył ponad 8 mln zł, zatrudniając też u siebie 38 Ukraińców.

Patrząc po branżach, to wygranych można by wymienić kilku. Najlepszą firmą w szeroko pojętej budowlance zostało Fakro, drugi największy producent okien dachowych na świecie. Najlepszym bankiem został Millennium Bank. Najlepszym pracodawcą w sektorze motoryzacyjnym Inter Cars, a w sektorze spożywczym Animex. W finansach najlepiej poradził sobie PZU, w transporcie grupa Raben, a w IT rzeszowskie Asseco.

Poniżej prezentujemy jedynie dziesięć pierwszych miejsc naszego zestawienia. Pełna wersja rankingu jest dostępna dla użytkowników Wprost Premium.

10 najlepszych pracodawców w Polsce

Miejsce Nazwa firmy Branża Zatrudnienie 1 Kaufland Handel 15056 2 Biedronka Handel 80000 3 Totalizator Sportowy Gry i zakłady liczbowe 6060 4 Black Red White Przemysł 6544 5 Bank Millennium Bankowość 6719 6 Credit Agricole Bankowość 4000 7 LPP Przemysł 26500 8 Fakro Budownictwo 2944 9 Philip Morris Przemysł 7000 10 Żabka Polska Handel 2647

Jak ocenialiśmy pracodawców:

Firmy objęte badaniem musiały odpowiedzieć na 10 pytań. Dotyczyły zwolnień grupowych, liczby zatrudnionych i zwolnionych osób, liczby osób z umową o pracę, udzielanych podwyżek lub cięć płac, kwoty wsparcia na rzecz Ukrainy czy liczby zatrudnionych Ukraińców. Każda z odpowiedzi była punktowana. Maksymalnie można było uzyskać 10 punktów.

