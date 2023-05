W fabryce w Tesli w Niemczech co czwarty pracownik to Polak

Jedyna europejska gigafabryka Tesli znajduje się niedaleko granicy z Polską. Płace oferowane przez Elona Muska bardzo kuszą pracowników z naszego kraju.

Decyzja o budowie europejskiej gigafabryki Tesli w podberlińskim Grünheide była strzałem w dziesiątkę. Firma Elona Muska zapewniła sobie w ten sposób dostęp do wykwalifikowanej, ale nadal stosunkowo taniej siły roboczej m.in. z Polski. Fabryk jest bowiem na tyle blisko granicy, że pracownikom opłaca się codzienny dojazd ponad 60 km w jedną stronę.

Tesla przyciąga Polaków

Na Facebooku powstały specjalne grupy, na których pracownicy umawiają się na wspólny transport do podberlińskiej fabryki Tesli. Z Polski wyjeżdżają jednak nie tylko samochody osobowe, ale także specjalne busy. Jest to konieczne, gdyż, aż 25 proc. załogi gigafabryki stanowią Polacy.

Rodaków jest tak dużo, że w fabryce Elona Muska pod Berlinem, mają zapewnioną dość niecodzienną usługę, której w tym miejscu raczej nikt się nie spodziewał. Jak wynika ze zdjęć, które na swoich profilach facebookowych zamieściły osoby pracujące w gigafabryce, na miejscu można zrobić zakupy w Żabce.

Ile można zarobić w Tesli w Niemczech?

Obecnie gigafabryka zatrudnia około 10 tys. pracowników, ale rekrutacja wciąż trwa. Firma zakłada, że w Niemczech zatrudni nawet 12 tys. osób.

Minimalna stawka godzinowa, którą oferuje Elon Musk to 17,17 euro, czyli ponad 77 zł. To jednak przy założeniu, że pracownik zatrudni się bezpośrednio. Pracę w Tesli można bowiem dostać także przez firmy pośredniczące, które pobierają prowizję. Wtedy pensja minimalna to około 13,5 euro.

Średnia roczna pensja, na którą będą mogli liczyć przyszli pracownicy Tesli to 37 104 euro, czyli przyjmując obecny kurs, nieco ponad 168 tys. złotych. najniższa pensja miesięczna przewidywana w ogłoszeniach wynosi 2700 euro brutto. Menedżerowie wyższego szczebla mogą jednak liczyć na zarobki przekraczające 100 tys. euro rocznie, czyli ponad pół miliona złotych.

Czytaj też:

Tesla staranowała strażaków. Firma Elona Muska musi się tłumaczyćCzytaj też:

Elon Musk się przeliczył. Inwestorzy nie rzucili się na akcje Tesli