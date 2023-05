Dino, Biedronka i Lidl zarzuciły sieci na pracowników. Praca w miejscowościach turystycznych kontra etat

Największe sieci dyskontów poszukują pracowników na wakacje. Firmy stosują różne wabiki, by przyciągnąć jak najwięcej chętnych do pracy zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Biedronka czy Lidl oferują zatrudnienie w miejscowościach turystycznych, by łączyć pracę z wypoczynkiem. Dino proponuje etat, pakiet benefitów pracowniczych, a nawet pożyczkę pracowniczą.

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Już za kilka tygodni pierwsi urlopowicze pojawią się na górskich szklakach, zapełnią nadmorskie deptaki i plaże. Dla branży handlowej to czas sprzedażowych żniw. Trzeba nie tylko przygotować odpowiednią ofertę dla klientów, ale przede wszystkim zatrudnić i przeszkolić pracowników. Pracuj z nami w miejscowościach turystycznych. Wabikiem są dodatkowe premie i nagrody Jako pierwsze zareagowały ogólnopolskie sieci dyskontów, które już rozpoczęły rekrutację kandydatów do pracy w miejscowościach turystycznych. Pracę z wypoczynkiem dla swoich pracowników oferuje Biedronka, o czym pisaliśmy w weekend na łamach Wprost.pl. Sieć marketów poszukuje chętnych do pracy w Międzyzdrojach, Mielnie, Mrągowie, Szklarskiej Porębie czy w Karpaczu. Wabikiem mają być uznaniowa premia miesięczna oraz specjalna nagroda letnia. Poza standardowym wynagrodzeniem firma oferuje nocleg i wyżywienie w wybranych lokalizacjach. Z kampanią employerbrandingową ruszyła także sieć handlowa Lidl. Dino też szuka pracowników na wakacje. Spółka ma inną strategię Kolejną firmą, która zdecydowała się na podobny ruch, jest sieć sklepów Dino. Dyskonty tej spółki poszukują pracowników, którzy zastąpiliby stały personel w czasie wakacji. Na stronie internetowej firmy znajdziemy liczne ogłoszenia o pracę podczas letnich miesięcy. „Szukasz zajęcia, które pozwoli ci zarobić na własne potrzeby? Chcesz zdobyć doświadczenie w handlu? Przyjdź do nas!” – zachęca sieć handlowa. Spółka oferuje pracę na różnych stanowiskach m.in. przy wykładaniu towaru, dbaniu o porządek na sali sprzedaży, obsłudze klienta czy zapewnieniu należytej estetyki ekspozycji. Pracodawca godzi się na umowę o pracę, zapewnia niezbędne szkolenia oraz pozapłacowe benefity. Oprócz ubezpieczenia czy prywatnej opieki medycznej można otrzymać pożyczkę firmową. Dyskonty rywalizują na wabiki. Pracownicy wybierają najlepsze rozwiązania Ta oferta nieco różni się od tych przygotowanych przez konkurencję. Jest skierowana do pracowników we wszystkich regionach, w których działa sieć marketów Dino. Firma poszukuje osób mieszkających w pobliżu jej sklepów. „W ogłoszeniach nie ma bowiem mowy o delegacji do miejscowości turystycznych, zakwaterowaniu, czy możliwości połączenia pracy z wypoczynkiem w kurortach” — informuje portal wiadomoscihanldowe.pl. Wabiki okazały się skuteczne, wiele osób dopytuje o możliwość pracy w lipcu i sierpniu. Młodsi kandydaci najczęściej są zainteresowani wyjazdem i opcją spędzenia dwóch miesięcy nad morzem. Dla starszych osób ważniejszy jest etat, ubezpieczenie czy możliwość otrzymania firmowej pożyczki. „Wakacje to też jest dobry czas na pracę” — mówią. Czytaj też:

