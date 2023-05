Statystyczny prezes to czterdziestoparolatek z dużego miasta. A kobiety?

Statystyczna osoba na stanowisku prezesa to czterdziestoletni mężczyzna z dużego miasta zarządzający firmą powstałą w latach 1995-2005. Według KRS ponad ⅕ firm zarejestrowanych jest w rękach trzydziestolatków(-tek), ponad ¼ – czterdziestolatków(-tek), a niemal co szósty prezes(-ka) ma ponad 70 lat. Wiemy to dzięki pierwszemu badaniu, które za główne kryterium przyjęło wiek osób na stanowiskach kierowniczych.