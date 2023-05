Piętrowe łózka w samolotach nowozelandzkich linii lotniczych. Wiadomo, ile takie udogodnienie będzie kosztowało

17-godzinny lot z Auckland do Nowego Jorku to jedna z najdłuższych tras na świecie. Aby uprzyjemnić pasażerom podróż, linie Air New Zealand zaoferują już za kilka miesięcy przestrzeń do spania. Nie byłoby to zaskakujące, bo takie usługi już są świadczone dla klientów, którzy posiadają najdroższe bilety. Nowością jest to, że miejsca leżące będą dostępne dla pasażerów klasy ekonomicznej.

Łóżka piętrowe w samolotach nowozelandzkich linii

W niektórych samolotach nowozelandzkich linii znajdzie się 6 miejsc do spania, które przypominać będą łóżka piętrowe. Zostaną one zainstalowane między klasą biznes a ekonomiczną. Pasażerowie będą mogli zarezerwować czterogodzinny dostęp do „łóżka”, co podniesie cenę biletu o 400-600 dolarów nowozelandzkich (1040 – 1600 zł). Z kabiny będzie mogła korzystać tylko jedna osoba, więc nie można wymieniać się co godzinę z dziećmi lub partnerem. Pasażer będzie mógł zarezerwować kabinę na dany lot tylko jeden raz.

Kabiny wyposażone będą w koc, poduszkę, wejście USB, niewielką lampkę dla tych, którzy nie mogąc zasnąć, postanowią jednak czytać.

„Linia lotnicza przeprowadziła badania dotyczące cyklu snu. Trwa on około 90 minut, więc czterogodzinna sesja daje klientom możliwość wyciszenia się, zaśnięcia i przebudzenia” – powiedział CNN Travel przedstawiciel Air New Zealand w 2022 roku.

Nowa usługa od 2024 roku

Projektowanie przestrzeni do spania rozpoczęło się w 2018 roku. „Nasz szeroko zakrojony proces badawczy i projektowy, który trwał pięć lat i 170 000 godzin, zaowocował produktem, który, jak jesteśmy przekonani, zrewolucjonizuje wrażenia podczas lotu dla pasażerów klasy ekonomicznej” — powiedziała dyrektor Leanne Geraghty.

Linie nie poinformowały, ile należących do nich samolotów będzie wyposażonych w miejsca do spania dla pasażerów klasy ekonomicznej. Wszystkie niezbędne informacje zostaną podane w najbliższych miesiącach, bo Air New Zealand chciałby uruchomić usługę na początku 2024 roku.

