Koncern energetyczny skorzystał na drogiej energii. Zyski w górę o ponad 70 proc.

W I kw. 2023 r. przychody Grupy Kapitałowej PGE ze sprzedaży wyniosły ponad 27,2 mld zł, co oznacza w stosunku do wyniku za I kw. 2022 r. wzrost o 61 proc.– czytamy w najnowszym raporcie finansowym Polskiej Grupy Energetycznej.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, czyli EBIDTA, w I kw. wyniosła nieco ponad 3,42 mld zł w stosunku do blisko 2,6 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 31 proc. Z kolei zysk netto GK PGE wyniósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku 1,81 mld zł w stosunku do 1,06 mld zł w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost o ok. 71 proc. rdr.

Nakłady inwestycyjne w I kw. 2023 r. sięgnęły 1,56 mld zł w stosunku do 895 mln zł rok wcześniej.

Zamrożone ceny energii

W drugim tygodniu maja Polska Grupa Energetyczna odpisała 2,3 mld złotych na specjalny fundusz, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

„Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. W I kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO 2 , konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski” – napisał w mediach społecznościowych prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Mimo zamrożenia stawek dla gospodarstw domowych (do zużycia na poziomie 2 tys. kWh) cen rachunki i tak są wyższe, niż w zeszłym roku, z powodu powrotu do starej stawki VAT od 1 stycznia.

Czytaj też:

Zyski Gazpromu topnieją. Spółka twierdzi, że to przez podatkiCzytaj też:

Koniec plastikowych noży i mieszadełek. Dziś zmieniają się przepisy