Nikt nie chciał odkupić rosyjskiego oddziału Raiffeisenbanku. Jest inny pomysł

Austriacki bank znajduje się pod dużą presją ze strony Zachodu, aby zerwać związki z Rosją. Na dłuższą metę jest to bardzo trudne do utrzymania: agencja Reuters informuje, że Raiffeisenbank podejmuje działania, by wydzielić i przekazać swój rosyjski oddział akcjonariuszom.

Nie było chętnych na przejęcie Raiffeisena

Bank stara się uniknąć konieczności całkowitego zamknięcia swojego biznesu w obłożonej sankcjami Rosji. Wcześniej przez kilka miesięcy Raiffeisen próbował znaleźć kupca na swoje aktywa w Rosji, ale starania spełzły na niczym.

Rzecznik banku potwierdził w odpowiedzi na pytania Reutersa, że Raiffeisen „nadal będzie realizować potencjalne transakcje, które skutkowałyby sprzedażą lub wydzieleniem Raiffeisenbank Rosja”.

Czytaj też:

Rośnie liczba kredytobiorców korzystających ze wsparcia. Są najnowsze daneCzytaj też:

10 firm, w których Polakom pracuje się najlepiej. Zwycięzca zaskakuje