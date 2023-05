Chiny pokazały, gdzie chcą inwestować. Xi Jinping zapowiada „nową erę” w stosunkach gospodarczych

Światowe Forum Ekonomicznego prognozuje, że w 2023 r. China będą mieć 35 proc. udziałów w handlu ogółem w regionie Ameryki Południowej. W 2000 r. było to 2 proc. To nie przypadek – Chiny są zainteresowane wzmacnianiem obecności w Ameryce Południowej, a chiński przywódca napisał w depeszy do uczestników międzynarodowego forum gospodarczego, że Ameryka Południowa jest drugim najważniejszym kierunkiem chińskich inwestycji.

Kilka dni temu do chińskiego miasta Dogguan przyjechali przedstawiciele firm z Peru, Argentyny, Kolumbii i innych państw Ameryki Południowej. Uczestniczyli w forum Chiny – CELAC, które poświęcone było współpracy Chin z państwami Ameryki Południowej. Ameryka Południowa głównym obszarem zainteresowania Chin Wspólnota Państw Ameryki i Karaibów CELAC powstała w 2010 roku z inicjatywy ówczesnych lewicowych przywódców państw – nieżyjącego już prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza i prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy, który 1 stycznia 2023 roku ponownie przejął stery kraju. Ameryka Południowa to kontynent, z którym Chiny wiążą największe nadzieje na pogłębianie współpracy gospodarczej. Wybór tego kierunku potwierdził prezydent Chin Xi Jinping, który wprawdzie nie pojawił się na Forum, ale skierował do jego uczestników depeszę, w której „nową erę” stosunków między jego krajem a państwami południowoamerykańskimi i karaibskimi. Chiny są największym partnerem handlowym Ameryki Południowej i drugim po Stanach Zjednoczonych – Ameryki Łacińskiej. Ma to związek z założeniami Nowego Jedwabnego Szlaku, do którego przynależy 20 państw z regionu. Serwis Obserwator Finansowy przywołuje prognozy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), zgodnie z którymi Chiny w 2023 r. mają mieć 35 proc. udziałów w handlu ogółem w regionie Ameryki Południowej (w 2000 r. było to 2 proc.), „choć oczywiście istotne jest tu rozróżnienie wielkości wymiany w zależności od państwa – np. mniejsza w Meksyku (ze względu na relacje z USA), niż w Brazylii czy Chile”. Chińska diaspora w Ameryce Południowej rośnie w siłę Warto też wspomnieć, że zwiększa się nie tylko wartość wymiany gospodarczej z Chinami, lecz również liczba obywateli chińskich, którzy na swój nowy dom wybrali Amerykę Południową. Chińczycy stanowią już 5 proc. populacji Peru, Paragwaju, Brazylii i Wenezueli. Czytaj też:

