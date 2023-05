Firmy z biało-czerwonym kapitałem

W pierwszej części raportu „Biało-czerwony kapitał”, którą opublikowaliśmy w nr 19/2023 „Wprost”, przyjrzeliśmy się bliżej firmom z dominującym polskim kapitałem z sektora energetycznego.

Czytaj też:

Biało-czerwony kapitał: czempioni polskiej gospodarki

Żadne zestawienie podmiotów działających w tym segmencie rynku nie byłoby kompletne bez wzmianki o Grupie Orlen. Nie mogło być zresztą inaczej, go Orlen to nie tylko największa polska firma energetyczna – to największa polska firma w ogóle, co potwierdza publikowany w bieżącym numerze redakcyjny ranking „200 największych polskich firm”. To już 9. odsłona naszego zestawienia, a Orlen zajmuje na niej pozycję lidera niemal od początku, bo od 2015 r.

Czytaj też:

Lista 200 Największych Polskich Firm 2023

Firma, która po ostatnich akwizycjach stała się koncernem multienergetycznym, realizuje strategię bezpieczeństwa energetycznego państwa m.in. w drodze dywersyfikacji źródeł energii i kierunków dostaw. To ważne również dla punktu widzenia osiągnięcia celów transformacji energetycznej. Ważną rolę w tym procesie będzie odgrywał zwłaszcza gaz ziemny.

Jak informuje koncern, w 2022 r. dostawy LNG odpowiadały za 43 proc. całego importu tego surowca i sięgnęły 6,04 mld metrów sześc. Tym samym ilość dostarczonego skroplonego gazu wzrosła w stosunku do roku 2021 o ponad połowę. Firma inwestuje też we własną flotę statków do transportu LNG – ten krok ma zwiększyć stabilność dostaw i obniżyć koszty procesu. Pierwszy taki statek dotarł z ładunkiem do terminalu w Świnoujściu w marcu tego roku ze Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika ze świeżo opublikowanych wyników finansowych koncernu, połączona Grupa Orlen w pierwszym kwartale br. uzyskała przychody na poziomie ponad 110 mld zł, z czego tylko 8 proc., czyli 9,2 mld zł, stanowi zysk netto. Grupa deklaruje, że do końca 2023 r. na realizację projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczy 36 mld zł. Z kolei do 2030 r., jak wynika ze zaktualizowanej w lutym br. strategii, przedsiębiorstwo chce wydać na inwestycje 320 mld zł, w tym 120 mld (ok. 40 proc.) na inwestycje eko, w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Bezpieczeństwo finansowe

Ostatnie lata przyniosły dwa „szoki kryzysowe” – najpierw pandemię, która skutkowała m.in. przerwaniem ciągłości dostaw z rynków azjatyckich, a później wojnę w Ukrainie. W tych okolicznościach odpowiedzialność za stabilizowanie gospodarki spoczywa nie tylko na Narodowym Banku Polskim (który robi to np. poprzez akumulacje aktywów rezerwowych) ale również na spółkach Skarbu Państwa. Jedna, Giełda Papierów Wartościowych, służy przedsiębiorcom jako miejsce do pozyskiwania przez firmy kapitału; inna – Polski Fundusz Rozwoju – koordynuje współpracę między poszczególnymi podmiotami Grupy PFR celem zapewnienia skutecznej realizacji prowadzonych przez nią programów rozwojowych.

PFR odpowiada m.in. za program Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli powszechny system oszczędzania dla pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Jak wynika z ostatnich danych PFR, w marcu br. w programie oszczędzało, wraz z pracodawcą i państwem, 3,3 mln osób, co przekładało się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosiła 14,9 mld złotych. W sumie wysokość wpłat do marca wyniosła 15,5 mld złotych, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld zł.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie 6-8 mln uczestników PPK. „Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50% partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10-15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli” – zapowiadał Paweł Borys, prezes PFR S.A.