Szef NASA w Polsce. Odwiedza Polską Agencję Kosmiczną

Bill Nelson odwiedził w czwartek Polską Agencję Kosmiczną. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zacieśnieniu współpracy oraz rozmowach o udziale Polski w kolejnych projektach amerykańskich. Dziękując Polskiej Agencji Kosmicznej za dotychczasową aktywność, szef NASA podkreślił, że trwa złota era eksploracji kosmosu i nie może w niej zabraknąć Polaków. Zaznaczył także, że kierunki rozwoju POLSA i polskiego sektora kosmicznego wpisują się w plany NASA, dlatego wspólne projekty są tylko kwestią czasu.

Polska w misji Artemis

Podczas spotkania Nelson powiedział, że Polska jest cenionym partnerem i sojusznikiem dzięki przystąpieniu do Porozumienia Artemis Accords w październiku 2021 r. Program, w którym uczestniczy obecnie 25 państw, daje możliwość udziału w wielostronnych programach NASA dotyczących eksploracji m.in. Księżyca i Marsa.

– Dla tych, którzy interesują się kosmosem, czyli chyba dla wszystkich w Polsce, NASA jest ikoną. NASA spełniła marzenie, by człowiek stanął na Księżycu, opracowała wiele przełomowych technologii, bada inne ciała niebieskie i odległy Wszechświat, a każda misja kosmiczna jest ważnym krokiem dla ludzkości. To wielki zaszczyt, że możemy gościć w POLSA Administratora NASA, a zarazem astronautę – Billa Nelsona. Chciałbym, by Polska nie była biernym obserwatorem działań NASA, ale włączała się w nie znacznie aktywniej niż do tej pory. Ta wizyta to ważny krok w tym kierunku. – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna podczas powitania delegacji amerykańskiej w warszawskim biurze Agencji.

Szef NASA w Polsce

Amerykańska delegacja spotkała się też ze studentami polskich uczelni technicznych, uczestników międzynarodowych zawodów European Rover Challenge, którzy zaprezentowali wielokrotnie nagradzane łaziki planetarne i konstrukcje rakietowe.

Wizyta Nelsona w Polsce potrwa do 2 czerwca. W tym czasie przedstawiciel amerykańskiej agencji kosmicznej spotka się z firmami z polskiego sektora kosmicznego, które zaprezentują mu swoje produkty. Jej punktem będzie spotkanie z młodzieżą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

