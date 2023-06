Zarząd się wyżywi. Kierownictwo Netflixa chce sobie podnieść pensje

Scenarzyści z Hollywood nadal nie otrzymali podwyżek i gwarancji bardziej stabilnych warunków pracy. Tracą na tym wytwórnie filmowe, bo brakuje im dobrych materiałów. Strajk uderzył także w platformy streamingowe, które produkują dziesiątki produkcji. Pieniędzy dla scenarzystów nie ma, bo koszty rosną, subskrybentów ubywa – tłumaczy Netflix.

Zarząd jednak się wyżywi: na pensje i pakiety dla kadry zarządzającej ma iść łącznie 166 mln dol. rocznie. To równowartość niemal 700 mln zł – informuje Business Insider.

Takiej hojności sprzeciwiają się niektórzy akcjonariusze Netflixa. Nie podoba im się, że zarząd twierdzi, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla scenarzystów – które kosztować mają ok. 68 mln zł, za to lekka ręką daje sobie ogromne podwyżki.

Przeciętny pracownik Netflixa zarabia rocznie 218 tys. dol.

Netflix w Polsce z nową opłatą – 9,99 za dzielenie się kontem i hasłem

O Netflixie piszemy jednak najczęściej w zupełnie innym kontekście. Firma poinformował o wielkich zmianach: to koniec dzielenia się hasłem do konta w wieloosobowych grupach. A przynajmniej za darmo.

Firma przypomina, że konto Netflix jest „jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego”. Tajemnicą poliszynela jest jednak fakt, że niezwykle popularne jest dzielenie się jednym kontem w szerszej rodzinie czy w grupie znajomych. Netflix do tej pory przymykał na to oko, lecz ostatecznie powiedział stop. Wysyłka maili do subskrybentów rozpoczęła się już w aż 103 krajach, w tym w Polsce czy USA.

Jeśli chcesz dzielić konto Netflix z kimś, kto z Tobą nie mieszka, masz kilka opcji: [...] Dodanie dodatkowego użytkownika. Możesz udostępnić konto Netflix osobie, która z Tobą nie mieszka, za dopłatą w wysokości 9,99 zł/mies. – brzmi fragment wiadomości opublikowanej w mediach społecznościowych. Więcej piszemy w poniższym tekście.

