Ktoś dzwonił z propozycją zainwestowania w akcje Orlenu? Spółka radzi, co zrobić po takim telefonie

Wchodząc na stronę Orlenu, zobaczymy duże ostrzeżenie przed oszustami, którzy podszywają się pod spółkę. „Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi zachęcającymi do inwestowania w produkty, akcje czy projekty inwestycyjne podszywające się pod PKN Orlen. Przedstawiciele koncernu nigdy nie telefonują do klientów z propozycją indywidualnych inwestycji. Zachęcamy do pozyskiwania informacji wyłącznie przez oficjalne kanały, takie jak: orlen.pl, orlenwportfelu.pl lub oficjalne profile w mediach społecznościowych” – apeluje koncern.

Orlen zmienia nazwę

Wkrótce największa polska spółka paliwowa będzie działała pod nową nazwą, która jednak nie różni się znacząco od dotychczasowej. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna niedługo będzie się nazywał po prostu Orlen Spółka Akcyjna. Z czego wynika uproszczenie? W komunikacie firma poinformowała, że pominięcie trzech pierwszych słów pozwoli pokazać, że Orlen nie działa wyłącznie w obszarze paliw.

„Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą Strategią ORLEN 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki ORLEN na rynkach zagranicznych (proces rebrandingu)” – dodano.

Zarząd planuje, że w latach 2023-26 ok. 66 proc. wartości grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej. „Tym samym określenie w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy” – czytamy.

Orlen przejął trzy wielkie spółki

Orlen przejął do tej pory Energę, Lotos i PGNiG. Mówi się, że może poszerzyć portfolio o znajdującą się w trudnym położeniu Grupę Azoty.

– Wybudowaliśmy koncern największy w Europie Środkowej i 155. jeśli chodzi o przychody na świecie. Udało się to zrealizować w sytuacji wielkich zawieruch gospodarczych, pandemii, braku stabilizacji, w czasie wojny w Europie. Potrzebny jest koncern, który zabezpieczy procesy inwestycyjne, będzie stabilizował gospodarkę, będzie inwestował i przejmował, który da bezpieczeństwo Polakom. Od początku taki był zamysł – mówił po przejęciu PGNiG w listopadzie zeszłego roku Daniel Obajtek.

Phishing nasz powszechny

A wracając do ostrzeżenia przed oszustami, którzy podają się za Orlen: wpisuje się to w mechanizm phishingu. Polega to na tym, że oszust używa podstępu, aby zdobyć poufne informacje dotyczące naszego konta bankowego, numeru karty kredytowej lub hasła dostępu do bankowości internetowej. Jak to wygląda? Przestępca tworzy kopię strony internetowej banku do złudzenia przypominającą oryginał. Następnie próbuje nakłonić użytkownika do wpisania danych osobowych: loginu, hasła, numeru PIN itd., które wykorzystuje potem, by uzyskać dostęp do naszego konta i przeprowadzić w naszym imieniu nielegalne transakcje.

Wczoraj pisaliśmy o tym w kontekście rzekomej wygranej bonu zakupowego do Żabki. Jeśli dostałeś sms z taką informacją – po prostu go skasuj. Nie klikaj z link, nie loguj się, bo w ten sposób przekazujesz swoje dane oszustom.

