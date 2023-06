Mediana zarobków w IT to 19 tys. zł. Podwyżki wyhamowały

Ile dziś zarabia się w branży IT i jakie podwyżki otrzymali pracownicy w ostatnich miesiącach? Według „Raportu Płacowego 2023” osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r./r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r./r. Branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 proc. i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Ile się zarabia w IT

W porównaniu z ubiegłorocznym „Badaniem płacowym SoDA” w aktualnym raporcie przeciętne wynagrodzenie specjalisty IT na poziomie regular (2-5 lat) wzrosło o 6 proc. w przypadku B2B i wyniosło 16 612 zł netto (kwota na fakturze VAT) oraz o 12 proc. w kontekście umowy o pracę, osiągając poziom 11 427 zł brutto.

Blisko dwie trzecie organizacji biorących udział w badaniu SoDA wypłaca pracownikom i współpracownikom wynagrodzenie na poziomie stawek rynkowych lub ich powyżej. W przypadku umów B2B kwota na fakturze 42 proc. osób jest zbliżona do średniej rynkowej, a 13 proc. otrzymuje wynagrodzenie powyżej tego poziomu. Zarobki 35 proc. pracowników etatowych są zbliżone do stawki rynkowej, ale aż 28 proc. osób pobiera wyższe wynagrodzenie, niż wynosi średnia dla firm ujętych w raporcie.

55 prac. Branży IT w Krakowie. Mediana zarobków: 27 tys. zł

Ciekawych danych dostarcza też raport MOTIFE i stowarzyszenia ASPIRE, które zrzesza ponad 160 międzynarodowych firm sektora biznesowo-technologicznego w Krakowie. Raport dotyczy branży IT w Krakowie.

Według raportu w Krakowie pracuje obecnie około 55 tys. specjalistów IT, a więc znacząca część 360 tys. osób zatrudnionych w tym sektorze w całej Polsce. Liczba ta każdego roku rośnie o około 10 proc., jednocześnie wciąż rośnie też zapotrzebowanie na pracowników. Ponad 10 tys. specjalistów w branży zatrudnia zaledwie pięć firm: HSBC, Comarch, Aptiv, EPAM Systems i Motorola Solutions. Czołowym pracodawcą stała się przy tym firma HSBC, zatrudniająca 2,5 tys. specjalistów IT – relacjonuje krakowska „Gazeta Wyborcza”.

W Krakowie nad swoim oprogramowaniem pracuje 19 międzynarodowych firm o statusie jednorożca, czyli prywatnych firm IT wycenianych na ponad miliard dolarów. Jeden na 10 rejestrowanych w Polsce start-upów jest właśnie w Krakowie. A co z zarobkami?

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto dla nowo zatrudnionych programistów średniego szczebla wynosi ok. 19 tys. zł. W przypadku tak zwanych seniorów, którzy tu definiowani są jako osoby z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży, mediana wynosi 27 tys. zł brutto.

