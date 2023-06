Raport Podcasty 2023. Czego Polacy słuchają najchętniej?

W dokumencie przygotowanym przez „Wprost” we współpracy ze Studiem PLAC znajdują się wyniki obszernego badania przygotowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Zawarte w nim dane są źródłem cennej wiedzy na temat słuchalności podcastów w Polsce. Ich analiza daje odpowiedzi na pytania: kto, kiedy i w jaki sposób konsumuje ten rodzaj treści. Ponadto, na ich podstawie można zauważyć trendy, za którymi podążają zarówno twórcy indywidualni, jak i firmy, które zdecydowały się na ten rodzaj komunikacji z potencjalnymi klientami.

Podcast podstawą marketingu

Jednym z omówionych w raporcie istotnych trendów jest dynamiczny rozwój podcast marketingu. Jak wskazują założyciele Studia PLAC Marcin Łukasik i Krzysiek Rzyman, firmy coraz częściej decydują się na oparcie swojej komunikacji marketingowej właśnie o podcast.

– Tworząc podcasty dla firm skupiamy się na redystrybucji treści, nagrywając podcasty zarówno w formie audio, jak i video, a dodatkowo spisując go w formie specjalistycznych artykułów, które doskonale nadają się na firmowego bloga. Co, więcej powstałe na tej bazie rolki czy krótkie formy video zamieszczane są w mediach społecznościowych, a zawarte w podcaście informacje publikowane są następnie w formie ikonografik. W ten sposób jeden podcast staje się źródłem nawet kilkunastu publikacji, co jest naprawdę sporą częścią całej komunikacji – wyjaśnia Marcin Łukasik w wywiadzie wchodzącym w skład raportu.

