Polska firma zrobi gry dla Apple. Podpisano umowę

Zgodnie z umową polski producent, firma VRFabric, ma stworzyć dwie gry wideo obsługujące najnowsze urządzenie Apple – gogle Visions Pro. Obie gry mają być rozpowszechniane w sklepie z aplikacjami i obsługiwać system operacyjny, visionOS.

Dwie gry dla Apple

„W ramach umowy powstaną dwie nowe gry, które będą wydane na zasadach wyłączności w sklepie AppStore. Gry będą wykorzystywać najnowszą technologię Apple Vision Pro oraz system visionOS. Umowa objęta jest ścisłym zapisem o poufności i zarówno tytuły, jak i daty premier gier zostaną podane do publicznej wiadomości po uzyskaniu na to zgody przez emitenta ze strony Apple” – czytamy w komunikacie spółki.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

Nowe gogle od Apple

Apple Vision Pro to pierwszy całkowicie nowy produkt Apple od blisko 8 lat. Przypominające wyglądem gogle narciarskie urządzenie nazywane jest przez firmę „najbardziej zaawansowanym osobistym sprzętem elektronicznym w historii”. Jego cena jest jednak zaporowa.

Cena urządzenia to 3 499 dolarów. W przeliczeniu daje nam to 14 600 zł, a po doliczeniu podatku koszt może przekroczyć 18 000 złotych.

Urządzenie Apple to wysokiej jakości gogle, które nadal należą jednak do segmentu tzw. standalone VR. Oznacza to okulary, które nie potrzebują do działania osobnego komputera. W tym segmencie całą serię produktów ma Meta (Facebook). Koszt świeżo pokazanych gogli Meta Quest 3 to 500 dolarów (ok. 2 000 zł). Za bardziej zaawansowane Meta Quest Pro zapłacimy 999 dolarów (ok. 4 000 zł).

Czytaj też:

Oto najpopularniejsze telefony w Polsce. Król jest jedenCzytaj też:

Apple i Samsung miażdżą konkurencję. Reszcie zostało 4 procent