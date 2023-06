Coca-Cola o smaku zwycięstwa w League of Legends. Edycja limitowana już wkrótce

Coca-Cola od czasu do czasu zaprasza do współpracy artystów, influencerów albo przedsiebiorców, którzy nie tylko reklamują nowe smaki, ale także biorą udział w „projektowaniu” ich. W 2022 roku marka zdecydowała się na kooperację z hiszpańską wokalistką Rosalíą, wcześniej marka współpracowała z popularnym producentem muzyki EDM — Marshmello. Coca-Cola wprowadziła też do oferty limitowanej inspirowane kosmosem Starlight oraz Dreamworld, który ma smakować jak sny, a także Byte, który, jak przekonuje koncern, ma smak… pikseli.

Riot Games współpracuje z Coca-Colą

CNN informuje, że tym razem producent napojów gazowanych nawiązał współpracę z Riot Games, amerykańskim studiem zajmującym się produkcją gier komputerowych. Z tej stajni pochodzi League of Legends. Creations Nowa Coca Cola Ultimate będzie dostępna w sklepach w USA i Kanadzie od 12 czerwca przez ograniczony czas, w odmianach zwykłych i bezcukrowych. W innych krajach do sprzedaży trafi tylko wersja bez cukru.

CNN przypomina, że Coca-Cola kilka lat temu ograniczyła swoje portfolio z zamiarem skoncentrowania się na podstawowych markach.

Jak będzie smakować nowa limitowana seria Coca-Coli?

Ultimate ma przywodzić na myśl smak „punktów doświadczenia”, które zdobywają gracze League of Legends. Czyli jak?

– Nigdy tak naprawdę nie odpowiemy na to pytanie w „prosty” sposób – powiedziała Oana Vlad, starszy dyrektor globalnej strategii w Coca-Cola. – To tajemnicze smaki, ale zawsze muszą smakować jak cola. Profil smakowy to zawsze, jak mówimy, od 85 do 90 proc. coli. A potem ten 10-15 proc. zwrot czegoś nieoczekiwanego – powiedział.

