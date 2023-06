Brzoska i Mensah dzielą się swoim majątkiem i uruchamiają Loterię Charytatywną!

Wielka Aukcja Charytatywna to wydarzenie, na którym w szlachetnej i słusznej idei spotykają się znamienite osobistości. O oprawę całego wydarzenia dba Omenaa Mensah, która wraz z zespołem wybrała włoski barok, jako motyw przewodni tegorocznej edycji. Aby jak najlepiej oddać klimat minionej epoki i nie naruszyć zabytkowego miejsca Muzeum Pałacu w Wilanowie, zbudowano specjalną instalację artystyczną o powierzchni 2500 m2, której wnętrza przeniosły gości do XVI wieku. Wynik Wielkiej Aukcji Charytatywnej został ogłoszony 5 czerwca.

– Aby docenić naszych darczyńców i rzeczywiście przenieść ich do epoki baroku, postawiliśmy na światową jakość i zatrudniliśmy najlepszych specjalistów w tej części Europy. Zanim rozpoczęły się prace projektowe, zabrałam cały sztab projektowy na wspólne zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, aby w najdrobniejszych detalach zaplanować scenografię i wiernie oddać klimat epoki. Nasi goście również zrobili ukłon w stronę Pałacu w Wilanowie, ubierając na bal stroje stylizowane na barokowe – mówi Omenaa Mensah.

Wielki sukces finansowy po to, by pomagać

Łączna kwota wylicytowanych dzieł wyniosła ponad 12 mln złotych. Kwotę zebrano w niespełna 1,5 godziny, a podwojono ją dzięki prywatnej donacji Rafała Brzoski, który podobnie jak w rok temu podwoił kwotę całej licytacji. Na całość kwoty złożyły się także cegiełki zakupione przez wielu darczyńców i dodatkowe 400 tysięcy złotych wpłacone przez darczyńcę poza aukcją. Zebrana kwota jeszcze się powiększy – do puli trafi dochód z aukcji online.

– Wylicytowaną kwotę przekażemy na edukację i wsparcie psychologiczne dla dzieci z polskich domów dziecka, dzieci ulicy z Ghany i dzieci z Ukrainy. 30% zasili projekty Konsorcjum Filantropijnego – mówią Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Najciekawsze licytacje

Wydarzeniem wieczoru okazała się aukcja wyjątkowych dzieł sztuki i atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. W gronie darczyńców, którzy przekazali swoje prace na Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY 2023, znaleźli się: Angelika Markul, Maria Papa-Rostkowska, Janina Wierusz-Kowalska, Rafał Bujnowski, Piotr Czajkowski, Tomasz Górnicki, Michał Jackowski, Łukasz Patelczyk, Zbigniew Rogalski, Xawery Wolski, Nikola Vudrag i Cyryl Zakrzewski. Wśród licytowanych eksponatów znalazły się również obiekt z kolekcji Marka i Agnieszki Roeflerów, a także dzieła sztuki pozyskane dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów i instytucji, z którymi Omenaa Mensah oraz jej fundacja artystyczna OmenaArt Foundation współpracują. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się także licytacja atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. W tym roku były to m.in. prywatne oprowadzanie przez Grażynę Kulczyk po Muzeum Susch w Szwajcarii, czy kolacja z maestro Andreą Bocellim.

Najdrożej sprzedanym dziełem podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej była rzeźba Iron Maiden autorstwa chorwackiego artysty Nikoli Vudraga, za którą nabywca zapłacił zawrotną sumę 3 200 000 zł! Ogromnym powodzeniem cieszył się także Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską, za który darczyńcy zapłacili aż 2 000 000 zł. Uczestnicy zabiegali także o zaproszenie od Omeny Mensah i Rafała Brzoski, którzy zaproponowali licytującym kolację i live cooking w Pałacu w Wilanowie. Spotkanie zostało sprzedane za 1 000 000 złotych.

– Pomaganie tym, którzy potrzebują wsparcia jest naszą opiekuńczą powinnością z odruchu serca. Tylko opiekując się osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej możemy odnieść sukces jako społeczeństwo. Pomaganie jest wpisane w moje DNA – tłumaczyła swój udział w Wielkiej Loterii Top Charity Ewa Chodakowska.

Podczas wydarzenia wręczono też rzeźby Top Charity – nagrody dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, którzy osobiście angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku laureatami tych wyjątkowych nagród zostali Małgorzata Adamkiewicz, Dariusz Gałęzewski, Sylwia i Piotr Krupowie oraz Jerzy Krzanowski.

Top Charity na siepomaga.pl

Omenaa Foundation i Fundacja Siepomaga chcą dotrzeć do każdego. Pragną zmotywować wszystkich Polaków do tego, by działać na rzecz innych. Wszystko po to, by pomagać jeszcze więcej. Monika Urban z Fundacji Siepomaga podkreśla, że w tej inicjatywie liczy się to, że spełniając własne marzenia, wspieramy potrzebujących. To szansa na kolejny finansowy sukces, który przyniesie coś dobrego dla innych. Loteria potrwa do 23 czerwca 2023, a losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca. Jak wziąć w niej udział?

Wpłać darowiznę w kwocie min.100 zł na stronie zbiórki Siepomaga. Po wpłaceniu darowizny otrzymasz maila ze specjalnym kodem – wprowadź go na stronie loteriiwww.loteriatopcharity.pl Spośród listy nagród wybierz tę, o którą chcesz walczyć.

Pamiętaj, że każda zakupiona cegiełka o wartości 100 zł (i każda wielokrotność tej kwoty) to szansa na zdobycie wyjątkowych nagród. Do wygrania są m.in:

Biżuterię z diamentami z kolekcji „Good Diamonds by Omenaa,

Trening z Ewą Chodakowską,

Lunch biznesowy z prezesem InPostu Rafałem Brzoską,

Spacer z Małgorzatą Rozenek-Majdan po jej ulubionych zakątkach Warszawy,

Udział w koncercie Kayah i zakulisowe spotkanie z artystką,

Rakietę z podpisem Igi Świątek – mistrzyni świata w tenisie,

Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych z dziennikarką TVN24 Joanną Kryńską,

i inne wyjątkowe nagrody.

Myśl o przyszłorocznym sukcesie

Tegoroczna Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity 2023 zakończyła się ogromnym sukcesem. Choć emocje z nią związane nadal towarzyszą gościom i organizatorom, to Omenaa Mensah i Rafał Brzoska już powoli myślą o przyszłorocznej edycji wydarzenia. Para zdradziła, że kolejny bal odbędzie się 8 czerwca 2024 roku, a jego motywem przewodnim będzie japoński barok.