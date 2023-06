Polisa od deszczu i ataków hakerskich? Ubezpieczamy się od wszystkiego

Lato zbliża się dużymi krokami. Już za kilkanaście dni miliony Polaków wyjadą na wymarzony urlop. Miejscowości wypoczynkowe zarówno nad polskim morzem jak i w górach zapełnią się turystami. Duży wybór mają także miłośnicy zagranicznych wojaży. Największym powodzeniem wśród naszych rodaków cieszą się Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia czy popularna w ostatnich latach Turcja.

Bez względu na miejsce wypoczynku większość turystów marzy o jednym: żeby tylko była ładna pogoda. To zdanie niczym mantrę powtarzają Polacy, kiedy rezerwują pobyt w hotelach czy kupują wycieczki w biurach podróży. W sukurs podróżnym przychodzi znane biuro podróży.

Nietypowa polisa w ofercie sprzedaży biura podróży

Pod koniec maja na łamach Wprost.pl informowaliśmy, że Itaka, jako pierwszy touroperator w Polsce, wprowadziła do oferty sprzedaży wycieczek ubezpieczenie od deszczu. Firma zrobiła to we współpracy z niemieckimi partnerami. Najtańsza polisa kosztuje kilkadziesiąt złotych za tygodniowy pobyt. Za każdy deszczowy dzień wakacji w ciepłych krajach można otrzymać 250 zł. Nietypowa forma ubezpieczenia jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Głosy są podzielone.

Dla jednych to bardzo sprytnie przygotowany marketingowy trik, dla innych internautów ciekawa oferta, która zapewnia im spokój na wypadek kiepskiej pogody i gwarantuje zwrot części poniesionych kosztów. Z analiz wynika jednak, że zarówno w Bułgarii, Grecji, Egipcie, jak i we Włoszech czy Hiszpanii deszczowe dni w lipcu, czy sierpniu zdarzają się bardzo rzadko. Popularne wśród turystów, zwłaszcza tych kupujących wycieczki z dużym wyprzedzeniem, są także ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Ubezpieczyciel pomoże odzyskać zdjęcia z aparatu fotograficznego

Turystyczne eskapady powiązane są z wieloma innymi ubezpieczeniami. Coraz częściej podróżujący decydują się na pokrycie kosztów leczenia, transport medyczny do kraju czy zwrot kosztów leczenia stomatologicznego. Na tym jednak nie koniec.

„Urlop w planach? Pamiętaj o ubezpieczeniu!” – zachęca z kolei firma Generali. Ubezpieczyciel w swojej ofercie posiada kilka niestandardowych opcji. Można wykupić polisę na zwrot kosztów uszkodzonego lub zagubionego bagażu oraz na pomoc i pokrycie kosztów odzyskania danych z aparatu fotograficznego.

Lista nietypowych ubezpieczeń jest nieograniczona

– Rynek ubezpieczeń w Polsce od wielu lat mocno ewaluuje w kierunku rozszerzenia zakresu ubezpieczeń o nieprzewidziane skutki. Lista nietypowych ubezpieczeń jest nieograniczona, tak jak nieograniczona jest wyobraźnia ludzi — mówi Tomasz Rydzel, członek zarządu Grupy Brokerskiej Quantum w rozmowie z Wprost.pl.

Ekspert zwraca uwagę na ubezpieczenie takich okoliczności, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa bądź na jego potencjalne straty, a w przypadku osób fizycznych na aspekt możliwości zarobkowania i zdrowia. Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej przekonują, że można ubezpieczyć niemal wszystko, jeśli jest to ryzyko policzalne i oczywiście w granicach prawa.

Obawiasz się ataków hakerskich? Na to też jest polisa

Coraz częściej ubezpieczamy się na wypadek utraty pracy, aby zabezpieczyć się przy spłacie kredytów hipotecznych czy różnego rodzaju pożyczkach. W ostatnich latach znacznie więcej osób decyduje się na ochronę związaną z atakami hakerskimi. W branży ubezpieczeniowej jest to tzw. ubezpieczenia Cyber.

– Liczba ataków hakerskich mocno rośnie i z tego tytułu pojawiają się coraz większe straty firm — często sięgające wielu milionów złotych. Jest to ubezpieczenie wymagające dużo pracy po stronie przedsiębiorstwa i brokera. W ostatnim czasie zawarliśmy kilkadziesiąt takich polis — zaznacza Tomasz Rydzel.

Jego grupa brokerska miała możliwość ubezpieczenia ryzyka niewykorzystania magazynowanych szczepionek na grypę. Takie ubezpieczenia należy jednak zawrzeć znacznie wcześniej, zanim zaczną się problemy z ich wykorzystaniem.

Można ubezpieczyć nieefektywne instalacje fotowoltaiczne

Nietypowe rozwiązania ubezpieczeń doceniają także przedstawiciele rynku OZE (Odnawialne Źródła Energii). Obok standardowego ubezpieczenia majątkowego, które zadziała w sytuacji np. przepięcia, gradobicia, zniszczenia paneli, czy ich pożaru branża ta narażona jest nie tylko na ekstremalne warunki pogodowe, ale także na brak wiatru bądź słońca. Przedsiębiorcy, znacznie częściej niż w ostatnich latach, dostrzegają problem zmian klimatycznych.

– Można ubezpieczyć się od nieefektywnie działających instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, które nie przynoszą zakładanych zysków. Takie ubezpieczenia są dostępne na polskim rynku i aranżujemy je dla naszych klientów — twierdzi Tomasz Rydzel.

Jego zdaniem zjawiska pogodowe mają również wpływ na ubezpieczenia w segmencie rolniczym. Firmy ubezpieczają straty związane zarówno z powodziami, jak i suszą czy gradobiciem. Zmienia się także postrzeganie Polaków wobec zwierząt. Zdaniem eksperta od dłuższego czasu mamy do czynienia z ubezpieczeniami kotów, psów czy też koni od chorób i innych zdarzeń.

