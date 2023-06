Rosnieft wciąż z pakietem większościowym w niemieckiej rafinerii. Polska oczekuje „derusyfiacji”

Rafineria w Schwedt jest piątą co do wielkości w Niemczech. 54 proc. udziałów należy do rosyjskiego Rosnieftu. Po wybuchu wojny w Ukrainie taka współpraca stała się kontrowersyjna. We wrześniu 2022 roku rząd niemiecki wprowadził zarząd powierniczy na tę część udziałów, ale Polska, która zapewnia dostawy znaczącej części ropy do Schwedt, domaga się całkowitego wywłaszczenia Rosjan.

Jeszcze do niedawna rafineria dostarczała 90 procent paliwa wykorzystywanego w Berlinie, ale wiosną tego roku pracowała tylko na 50-60 procent mocy. Było to skutkiem wstrzymania dostaw ropy z Rosji. Sprzedaż ropy zaoferowała Polska.

Rafineria w Schwedt. Polska oczekuje usunięcia z niej Rosjan

Na dostawy rurociągami z polskiego portu w Gdańsku Polska i Niemcy zgodziły się w grudniu zeszłego roku, a PKN Orlen wyraził zainteresowanie zakupem niemieckiej rafinerii. Warunkiem sfinalizowania umowy jest jednak wspomniane usunięcie kapitału rosyjskiego.

Kiedy do tego dojdzie? Niemcy w kwietniu przyjęły ustawę, która pozwoliłaby na szybką sprzedaż udziałów Rosnieftu w rafinerii, ale nie jest jasne, kiedy i jak to się stanie.

Rosjanie nie oddadzą swojej pozycji w rafinerii bez walki. Koncern w październiku pozwał Berlin za przejęcie kontroli nad swoją niemiecką jednostką, a działania niemieckiej strony określił mianem wywłaszczenia.

Polska wierzy w „derusyfikację” rafinerii

Polska minister środowiska wierzy, że dojdzie do usunięcia rosyjskiego kapitału.

– Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck pokazał, że jest zdeterminowany, by pozbyć się Rosjan i bardzo wierzę, że jego determinacja jest szczera, ale ten proces trwa strasznie długo i to nie jest satysfakcjonujące – powiedziała Reuterowi Anna Moskwa. Dodała przy tym, że polska strona nie może zrobić nic więcej, by ten proce przyspieszyć.

Orlen dostał propozycję kupna udziałów w rafinerii w Schwedt?

Kilka dni temu Biznes Alert poinformował, że modernizacja ropociągu Rostock-Schwedt stoi w miejscu, bo Shell, który posiada 37,5 procent udziałów w tym zakładzie, nie dołączył do wniosku o finansowe wsparcie niemieckiego państwa na rzecz tego projektu. Shell może nie być zainteresowany dalszym rozwojem rafinerii, bo w następnych dniach może się z nią pożegnać.

Shell już od lat szuka inwestora, który odkupi jego udziały. W grudniu 2022 roku w ramach rozmów polsko-niemieckich dotyczących dostaw ropy do Schwedt przez naftoport w Gdańsku, strona niemiecka proponowała parokrotnie udziały Shella polskiej Grupie Orlen – dowiedział się nieoficjalnie BiznesAlert.pl.

Czytaj też:

Orlen przejmie kolejną spółkę? Daniel Obajtek wymijającoCzytaj też:

Orlen planuje akcję promocyjną na wakacje. Kierowcy zapłacą mniej