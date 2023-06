Zaskakujący ruch Netflixa. Otwiera zupełnie nowy biznes

Netflix wykracza poza transmisje strumieniowe i gry mobilne i wchodzi do zupełnie nowej kategorii – branży gastronomicznej. Firma ogłosiła, że otwiera restaurację o nazwie Netflix Bites, w której gotować będą szefowie kuchni z różnych seriali kulinarnych Netflix, takich jak „Chef's Table”, „Nailed It!” oraz „Iron Chef: Poszukiwanie żelaznej legendy”.

Netflix otwiera restaurację

Netflix Bites znajduje się w hotelu Short Stories w Los Angeles. Niedaleko miejsca, w którym Netflix otworzył swój pierwsz sklep typu pop-up. Restauracja ruszy 30 czerwca i będzie czynna codziennie od 17:00 do 22:00. Menu brunchowe dostępne będzie również w weekendy od 10:00 do 14:00. Netflix nie ujawnił, co dokładnie będzie w menu, ani cen.

Aby zarezerwować rezerwację, goście mogą odwiedzić www.netflixbites.com lub Resy. Zgodnie z opisem rezerwacje wymagają wpłacenia bezzwrotnego zadatku w wysokości 25 dolarów od osoby, który zostanie przekazany na rachunek końcowy.

Netflix zyskuje

Ostatnia kontrowersyjna decyzja Netflixa o wprowadzeniu zakazu współdzielenia kont przyniosła firmie spore zyski. Zajmująca się badaniami rynkowymi firma Antenna opublikowała zaskakujący raport dotyczący ostatniej kondycji firmy Netflix. Wskazuje on, że od wymuszenia na klientach opłacania osobnych subskrypcji w ramach różnych gospodarstw… firmie wiedzie się znakomicie.

Po niedawnej zmianie strategii przedsiębiorstwo miało bowiem zanotować cztery najlepsze dni od 2019 roku. W tym czasie padły bardzo duże rejestracje nowych abonamentów. Oznaczałoby to, że osoby dzielące się kontami wolą same zapłacić za subskrypcję, niż całkowicie zrezygnować z usługi seriali na żądanie.

