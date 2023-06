Sebastian Kulczyk nie jest już prezesem zarządu Kulczyk Investments. Zastąpiła go zaufana osoba

Sebastian Kulczyk poinformował o przekazaniu fotela prezesa zarządu Kulczyk Investments Dawidowi Jakubowiczowi, który w latach 2018-2023 pełnił w KI funkcję CIO (Chief Information Officer), a przez ostatnie 5 lat kierował również spółką Ciech. To nie koniec zmian w zarządzie: do organu tego dołączył także Jarosław Romanowski, do tej pory również związany z zarządem Ciech.

"Zadaniem nowego zarządu jest wypracowanie docelowej struktury portfela aktywów KI. Zgodnie ze strategią chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla zorientowanych na rozwój spółek z obszarów biotechnologii, produktów SaaS, nowoczesnych technologii energetycznych oraz najwyższej klasy nieruchomości mieszkaniowych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Kulczyk.



Kim są nowi członkowie organów Kulczyk Investments?

Dawid Jakubowicz przez ostatnie pięć lat kierował spółką Ciech, jednym z kluczowych aktywów KI, gruntownie transformując tę firmę i osiągając rekordowe wyniki.

Jarosław Romanowski, dotychczasowy członek zarządu Ciech, który będzie odpowiadał za finanse Grupy KI. Obaj dotychczasowi członkowie zarządu Ciechu obejmą stanowiska na samym szczycie grupy stworzonej przez Jana Kulczyka, czyli w spółce Kulczyk Investments zarejestrowanej w Luksemburgu. Jest to firma, która de facto zarządza wszystkimi innymi biznesami, w których udziały mają spadkobiercy najbardziej znanego z polskich biznesmenów.

Do pięcioosobowej rady nadzorczej KI wszedł Marek Kośnik, obejmując stanowisko wiceprzewodniczącego. Z grupą związany jest od 2019 – pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Ciech. Wcześniej pracował m.in. w Bain & Company, Terra Firma Capital Partners i McKinsey & Company.

Pozostałymi członkami rady nadzorczej są Hugues Delcourt, były dyrektor generalny w Banque Internationale à Luxembourg i ABN Amro, Hans Vanoorbeek związany od 25 lat z rynkiem private equity oraz Wolfgang M. Fritz, austriacki adwokat.

W komunikacie KI wyjaśnia, że zmiany w strukturze nadzoru właścicielskiego i zarządu Kulczyk Investments związane są ze „strategicznymi wyzwaniami, przed którymi stoi Grupa w najbliższych miesiącach”.

Czytaj też:

Z Ciechu na sam szczyt imperium Kulczyków. Duże przetasowania w zarządach spółekCzytaj też:

Kulczyk nie przekonał akcjonariuszy. Nie rezygnuje z wycofania Ciechu z giełdy