Oshee stawia na młodość. Iga Świątek zastąpi Roberta Lewandowskiego

Po trzech latach zakończył się kontrakt Oshee z Robertem Lewandowskim. Marka nie zdecydowała się na przedłużenie współpracy z kapitanem kadry piłki nożnej, ale postawiła na Igę Świątek.

Oshee chce być bardziej rozpoznawalna za granicą

- Iga jest absolutnie numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o polskich sportowców. Już sam ten fakt nam pomaga w kontaktach handlowych, wprowadzaniu produktów na rynki eksportowe. A eksport jest dla nas w szczególności ważny. W tym roku mocno zmieniliśmy kierunek – zakończyliśmy współpracę z piłkarską reprezentacją Polski, rozpoczęliśmy z LaLigą. Można powiedzieć, hiszpańskim produktem eksportowym. To holistyczne działanie w obszarze współpracy z organizacjami sportowymi i sportowcami pozwala nam w jeszcze w większym stopniu na zdobycie rynków eksportowych – wyjaśnił w rozmowie z serwisem Wirtualne Media Tadeusz Czarniecki, szef marketingu Oshee.

Firma chce w najbliższych latach umacniać pozycję rynkową w Europie Środkowej, Południowej, ale nie tylko. Przygląda się możliwości prowadzenia interesów w krajach arabskich: – To wszystko są dla nas bardzo atrakcyjne i ciekawe kierunki eksportowe, które już mamy otwarte – komentuje szef marketingu Oshee.

Nowa ambasadorka marki Oshee

W czerwcu marka wypuściła na rynek serię napojów Oshee Vitamin Water z wodą kokosową. Produkty powstały we współpracy z tenisistkąi jej sztabem.

Menedżer Oshee powiedział także, że firma pozycjonuje się od zawsze na młodą, świeżą markę. – Dlatego współpraca trwająca 3, 4 lata, a w przypadku reprezentacji [w piłce nożnej – red.] było to prawie 8, w dużej mierze realizuje nasze zamiary. No i chyba też wszyscy nie mamy złudzeń. Jeżeli chodzi o polskiego sportowca numer jeden w tej chwili, to jest to Iga Świątek – wyjaśnił.

Robert Lewandowski na liście najbogatszych

W porównaniu do zeszłorocznej edycji listy 100 najbogatszych Robert i Anna Lewandowscy zaliczyli spadek o 5 pozycji. W tym roku, z majątkiem szacowanym na 679 mln zł, zajęli w naszym zestawieniu 94 miejsce.

Robert Lewandowski w gronie 100 najbogatszych po raz pierwszy pojawił się w 2017 roku. Z 353 mln zł majątku zajął jedno z ostatnich miejsc zestawienia. Wtedy tak jak i zresztą dzisiaj, najważniejszym składnikiem jego majątku pozostawała bajeczna pensja z Bayernu Monachium, która po rozliczeniu się z niemieckim fiskusem daje mu co roku ok. 50 mln zł. Do tego dochodzą wpływy z reklam, a przede wszystkim własnych biznesów i nieruchomości, w które Lewandowski wypocone na murawie miliony euro inwestuje.

Nieruchomości to kolejny duży składnik majątku Lewandowskich. Dom na Majorce, dom w Monachium, apartament w warszawskim wysokościowcu Złota 44, posiadłość nad warmińskim jeziorem Jełmuń czy wreszcie całe prywatne osiedle na Ochocie. Kolejne chce wybudować w Gdańsku. Na 3,7 ha działki zamierza postawić osiem bloków mieszkalnych.

