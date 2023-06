Chiny bez amerykańskich czipów. Biden chce zakazać eksportu podzespołów do produkcji AI

To może być nowy wymiar wojny handlowej. Administracja Stanów Zjednoczonych rozważa wprowadzenie zakazu eksportu czipów służących do tworzenia rozwiązań związanych ze Sztuczną Inteligencją do Chin.

USA chcą uderzyć w Chiny

Jak informuje Wall Street Journal, administracja USA zastanawia się nad nowym zakazem eksportowym do Chin. Tym razem ma chodzić o czipy, dzięki którym możliwa jest produkcja rozwiązań powiązanych ze Sztuczną Inteligencją.

Departament Handlu ma wstrzymać możliwość eksportu produktów tworzonych przez Nvidia i innych producentów już w lipcu – informują amerykańscy dziennikarze, powołując się na źródła w administracji USA.

Giełda reaguje

Na liście firm, które zostaną dotknięte zakazem, poza Nvidią, są także AMD, czy Micron. Wszystkie z tych firm dominują na rynku. Już we wrześniu 2022 roku rząd miał poprosić zarządy spółek, aby wstrzymały sprzedaż swoich produktów AI Chinom.

W odpowiedzi, niecały miesiąc później Nvidia wprowadziła na chiński rynek specjalny chip, który był zgodny z amerykańskimi regulacjami, a pozwalał uratować obecność firmy na gigantycznym rynku. Również ten produkt zostanie jednak wkrótce zakazany. Sprzedaż jakichkolwiek czipów do Chin ma być możliwa wyłącznie po otrzymaniu specjalnej licencji eksportowej. Jak można się spodziewać, Departament Handlu raczej nie będzie jej wydawał.

W reakcji na informacje Wall Street Journal akcje notowanej na nowojorskim parkiecie Nvidii spadły momentalnie o 2 proc.

Co to jest Sztuczna Inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) to dziedzina nauki zajmująca się tworzeniem programów i systemów komputerowych, które są w stanie wykonywać zadania, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. AI opiera się na algorytmach i modelach matematycznych, które pozwalają na analizę danych i generowanie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Sztuczna inteligencja wykorzystuje wiele technologii, takich jak sieci neuronowe, uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazów i języka naturalnego, a także robotykę. W praktyce AI jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, finanse, a nawet sztuka.

Celem sztucznej inteligencji jest stworzenie programów i systemów, które są w stanie myśleć i działać jak ludzie, wykorzystując przy tym zaawansowane technologie informatyczne. Dzięki temu AI pozwala na automatyzację wielu zadań i procesów, co zwiększa efektywność i oszczędza czas i koszty.

