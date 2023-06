1348 metrów w dół. KGHM otworzył najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze

Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Zakładów Górniczych „Rudna” do szybu GG-1 udało się przeprowadzić 14 czerwca tego roku. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią.

KGHM. „To są złoża miedzi, które będą mogły być wydobywane przez kolejne dekady”

Szyb jest gotowy do zabudowy zbrojenia i wyposażenia w konieczne instalacje i urządzenia na okres docelowy. Na dnie wylana została trzymetrowa warstwa betonu. – KGHM to perła w koronie, a szyb GG-1 to niesamowite przedsięwzięcie, które wpłynie na bezpieczeństwo górników. Jestem pełna podziwu dla wszystkich, którzy podjęli się tego projektu. Wszystko po to, żeby górnicy mogli pracować w jak najlepszych warunkach. Szyb GG-1 to także projekt biznesowy, przemysłowy, gospodarczy. To są złoża miedzi, które będą mogły być wydobywane przez kolejne dekady – powiedziała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP.

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dodał z kolei, że szyb GG-1 to strategiczna inwestycja KGHM. – Pozwoli na dostarczenie powietrza, które umożliwi nam eksploatację złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy na głębokościach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jesteśmy firmą globalną, ale krajowa produkcja ma fundamentalne znaczenie dla spółki. Ukończony szyb przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, ale też wydatniejszą pracę górników – powiedział podczas konferencji prasowej.

Szyb GG-1 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża miedzi i przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Inwestycja wpłynie też na poprawę warunków wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracy górników oraz skróci drogi dojazdów załóg do wyrobisk.

Dostęp do tych zasobów zabezpieczy ciągłość wydobycia rud miedzi

Szyb GG-1 jest jednym z najważniejszych obiektów, który będzie służył udostępnieniu Obszaru Górniczego Głogów Głęboki-Przemysłowy.

Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40 proc. Stanowi to ok. 25 proc. zasobów miedzi i ponad 30 proc. zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Dostęp do tych zasobów zabezpieczy ciągłość wydobycia rud miedzi przez wiele kolejnych lat.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi w latach 2028-35, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy wynosić ma 10-11 mln ton rudy, z której będzie można uzyskać ok. 200-220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Czytaj też:

Te dane nadal zaskakują wiele osób. Polska firma znów jednym ze światowych liderów wydobycia srebraCzytaj też:

Miedź i KGHM najtańsze od pół roku