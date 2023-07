Orlen wchodzi na nowy rynek. Przejmie ponad 200 stacji benzynowych

Wchodzimy na nowy rynek. Podpisaliśmy umowę na przejecie 266 stacji w Austrii pod marką Turmöl. To trzecia marka co do wielkości detalu na tym rynku. Przejmujemy tam 14 proc. rynku hurtowego – powiedział Daniel Obajtek na konferencji prasowej.

Grupa Orlen poinformowała w komunikacie giełdowym o zakupie 100 proc. udziałów w austriackiej spółce Doppler Energie GmbH. Prowadzi ona 266 stacji paliw pod marką Turmöl zlokalizowanych w Austrii. Wartość transakcji nie została ujawniona. Orlen wchodzi na rynek austriacki. Przejmie 266 stacji Na wtorkowej konferencji prasowej podpisanie umowy ogłosił Daniel Obajtek, prezes Orlenu. „Orlen S.A. informuje, że 4 lipca 2023 roku Spółka zawarła z Doppler Beteiligungs GmbH z siedzibą w Wels, Austria umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie GmbH z siedzibą w Wels, Austria” – napisano w komunikacie giełdowym. Doppler Energie jest operatorem austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl. W ramach umowy Orlen przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii i rozpocznie swoją działalność na nowym rynku handlu detalicznego. Szczegóły dotyczące wartości transakcji nie zostały ujawnione. "Warunki Umowy (w tym zasady płatności oraz rozliczenia ceny) nie różnią się od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach" – dodano w komunikacie. Orlen, a nie „PKN Orlen”. Nazwa została oficjalnie zmieniona Od dzisiaj w oficjalnej nazwie nie ma już słów „Polski Koncern Naftowy”. Zmiana jest konsekwencją przeprowadzonych w ostatnich latach procesów akwizycji, która objęła Grupę Wydawniczą Polska Press, Grupę Energa, Grupę Lotos i PGNiG oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Grupy Orlen. – Wczoraj oficjalnie zarejestrowano nazwę Orlen. Dziś nazwa Orlen jest nazwą właściwą. Pokazuje siłę koncernu. To nie koncern paliwowy, ale multienegtetyczny. Zbudowaliśmy duży koncern, który może konkurować na rynkach europejskich – powiedział Obajtek.