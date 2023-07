Brak porozumienia i niekorzystna umowa z Ryanairem. NIK wziął pod lupę lotnisko w Modlinie

Udziały w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin posiadają: Samorząd Województwa Mazowieckiego (36,17 proc.), Agencja Mienia Wojskowego (31,56 proc.), Polskie Porty Lotnicze (PPL) – (27,86 proc.) oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (4,41 proc.). Linia podziału co do tego, jak zarządzać lotniskiem i w jaki sposób je rozwijać, przebiega między stroną rządową i samorządową.

Brak zgodności to nie nowość, a to od lat utrudnia osiągnięcie jednomyślności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w spółce.

W opinii NIK to przede wszystkim do władz centralnych należy zapewnienie przejrzystego, przekonującego podejścia do rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce.

Ryanair wynegocjował warunki korzystne tylko dla siebie

W opublikowanym w poniedziałek wystąpieniu pokontrolnym NIK oceniła, że działania zarządu, choć obarczone nieprawidłowościami natury finansowej i organizacyjnej, ograniczone niekorzystną umową z wiodącym przewoźnikiem lotniczym (Ryanair) oraz brakiem porozumienia między wspólnikami co do pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji, były nakierowane na rozwój portu lotniczego.

W kontrolowanym okresie jeden ze wspólników uzależniał dalsze zaangażowanie od osiągania przez spółkę zarządzającą zysków z działalności, podczas gdy zysków nie można było zwiększyć, gdyż ponad 10 lat wcześniej lotnisko podpisało niekorzystną umowę z Ryanairem, który jest od tego czasu jedynym przewoźnikiem korzystającym z lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

NIK zauważył, że ustalona taryfa opłat lotniskowych jestatrakcyjna w zasadzie tylko dla irlandzkiej linii, co w połączeniu z brakiem możliwości rozbudowy terminala stanowi przyczynę, dla której lotnisko nie było w stanie pozyskać innych przewoźników.

Rekomendacje NIK dla lotniska w Modlinie

Ustalenia zostały przedstawione Ministrowi Infrastruktury oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inspektorzy podkreślili, że linia podziału w podejściu do prowadzenia spraw lotniska w Modlinie – kierunków jego rozwoju i podejmowaniu decyzji – co do zasady przebiega między wspólnikami państwowymi i samorządowymi. Tymczasem, zdaniem NIK, działania podejmowane przez organy państwa i podmioty przez nie nadzorowane powinny być „spójne, transparentne i proaktywne”. W opinii Izby to przede wszystkim do władz centralnych należy zapewnienie przejrzystego, przekonującego podejścia do rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce.

NIK przygotował też rekomendacje, m.in. opracowanie i wdrożenie procedur sporządzania dokumentów rozwojowych spółki, doprowadzenie do zgodności schematu organizacyjnego spółki z zatwierdzonym Regulaminem Organizacyjnym, zmiany we wzorze umowy o świadczenie usług zarządzania w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych.

Pociąg do lotniska w Modlinie

Jakiś czas temu pojawiła się informacja o tym, że planowane jest utworzenie linii kolejowej, która będzie przewoziła pasażerów prosto do lotniska w Modlinie. Obecnie dojazd do tego portu lotniczego wymaga od podróżnych przejazdu koleją, a następnie autobusem lotniskowym, który zabiera ich pod sam terminal. Ma się to zmienić. Ruszają właśnie prace remontowe na podwarszawskim lotnisku, a jedną z ich ostatnich części będzie doprowadzenie tutaj bezpośredniej linii kolejowej.

Lotnisko Modlin rusza właśnie z remontem drogi kołowania. Port podpisał umowę z wykonawcą, a inwestycja ma kosztować w sumie 15 mln zł – połowę sfinansuje samorząd Mazowsza, a połowę dołożą Polskie Porty Lotnicze. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2023 roku. Na tym jednak nie koniec modernizacji. PKP PLK ogłosiło także przetarg na budowę linii kolejowej, która będzie zabierała pasażerów do samego portu lotniczego. Ten etap modernizacji ma kosztować ok. 200 mln zł.

