Nie będzie śledztwa ws. wynagrodzeń członków zarządu Orlenu

Polska Agencja Prasowa dotarła do dokumentów, z których wynika, że pod koniec czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wysokości wynagrodzeń członków zarządu Orlenu.

Nie będzie śledztwa ws. zarobków zarządu Orlenu. Ujawniono część uzasadnienia

Dziennikarze PAP ujawnili część uzasadnienia tej decyzji. „Jednoznaczna ocena treści art. 1 ust. 3 pkt 11 tzw. ustawy kominowej i jej interpretacji w kontekście ustaw budżetowych i okołobudżetowych (…) pozwala przyjąć, że maksymalne miesięczne i tym samym roczne wynagrodzenie członków zarządu PKN Orlen w latach 2018-2022 zostały ukształtowane w sposób prawidłowy i zgodny tym samym z treścią art. 2 ust. 1 ustawy kominowej” – czytamy.

W lutym 2023 roku politycy Koalicji Obywatelskiej – Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk – skierowali do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra aktywów państwowych w związku z zarobkami członków zarządu PKN Orlen. Jak przypomniała PAP, dokument dotyczył również członków rady nadzorczej Orlenu, którzy według posłów KO mieli przekroczyć swoje uprawnienia, ustalając wynagrodzenia członków zarządu Orlenu na poziomie wyższym niż w tzw. ustawie kominowej. To z kolei miało prowadzić do notowania przez spółkę strat.

