Kaucja za butelki. Handlowcy próbują przekonać parlamentarzystów do zmian w ustawie

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza największe, zagraniczne sieci handlowe, podniosła, że rząd pracował nad projektem ustawy trzy lata, a przedsiębiorcom parlamentarzyści chcą dać znacznie mniej czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków. Postuluje, by obowiązek wszedł w życie 24 miesiące po wejściu w życie ustawy.

System kaucyjny. Handlowcy walczą o zmiany w ustawie

Ponadto, jak relacjonuje branżowy serwis Wiadomości Handlowe, organizacja chce, by data rozpoczęcia obowiązywania opłaty produktowej za nieosiągnięcie poziomów zbiórki butelek z tworzyw sztucznych i zawartości recyklatu w takich butelkach była uzależniona od momentu realnego utworzenia w Polsce systemu kaucyjnego, a nie od 1 stycznia 2025 r.

Członkowie organizacji przekonują też parlamentarzystów, by wykreślili z ustawy objęcie kaucją opakowań o pojemności mniejszej niż 200 ml. Wskazują, że w krajach, w których system działa, najmniejsze opakowania nie podlegają kaucji. Wiąże się to z kosztem odbioru, transportu i przetwarzania – w odniesieniu do małych opakować zyski finansowe i dla środowiska naturalnego będą niewielkie przy wysokich kosztach.

„Największe sieci chcę też wykluczenia z systemu kaucyjnego opakowań po produktach mlecznych. Sieci handlowe uzasadniają ten postulat: szczególną uciążliwością zapachową (szczególnie w okresie letnim), wysokim zagrożeniem higieniczno-sanitarnym dla bezpieczeństwa żywności sprzedawanej w sklepach, a także uniemożliwieniem osiągnięcia odpowiedniej czystości zbieranego odpadu opakowaniowego dla uzyskania czystego recyklatu do kontaktu z żywnością” – czytamy w „Wiadomościach Handlowych”.

POHiD walczy również o to, by obowiązek przyjmowania od klientów plastikowych butelek nie dotyczył sklepów o powierzchni mniejszej niż 500m2. Argumentują to tym, że mniejsze placówki nie mają gdzie w sposób bezpieczny składować odpadów.

System kaucyjny w Polsce. Co obejmie?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego jest odpowiedzią na tzw. dyrektywę plastikową (Single Use Plastic – SUP). Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Kaucja dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra ma wynieść 50 groszy od opakowania.

Dla porównania, w Niemczech wysokość kaucji to 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań, zaś w Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania – dla szkła jest to 0,1 euro, metalu – 0,15 euro, zaś dla tworzywa sztucznego – 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.

