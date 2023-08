„Piwo Plus”. Brytyjski premier ogłasza program wspierania pubów i producentów alkoholi

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział na Twitterze, że korzystając z tego, że po brexicie jego kraj może swobodnie regulować podatkowe kwestie dotyczące alkoholu. I zamierza z tego prawa skorzystać, by wspierać jeden z symboli swojego kraju, czyli tradycyjne puby. „Wprowadzamy jedną z największych zmian w systemie akcyzy alkoholowej w ciągu ostatnich 140 lat” – ogłosił na Twitterze.

Tak Rishi Sunak chce wesprzeć puby i lokalnych producentów

Czteropunktowy plan ratowania pubów wygląda następująco:

Ochrona pubów w społecznościach lokalnych

Pinta piwa kupowana w pubie będzie opodatkowana wg niższej stawki niż alkoholu ze sklapu (pinta to jednostka pojemności równa jest mniej więcej 568 ml)

Niższe ceny najpopularniejszych alkoholi tradycyjnie wybieranych przez Brytyjczyków (np. prosecco i likieru Irish Cream)

Ulgi podatkowe dla małych producentów alkoholi

„Zbyt często puby w naszych społecznościach są podcinane przez konkurencję supermarketów. Wyrównujemy więc szanse, sprawiając, że cło od kufli w pubach jest nawet o 11 pensów tańsze niż w sklepie. Oznacza to tańsze napoje i więcej pieniędzy w kieszeni” – wyjaśnił swój pomysł brytyjski minister.

Likiery, gin z tonikiem i piwo chronione podatkowo

Sunak dodał, że jego rząd wykorzystał brexit, by uprościć system podatkowy, co automatycznie obniży ceny wielu rodzajów alkoholi. „Ceny niektórych butelek jasnego piwa, puszek ginu z tonikiem i Irish Cream – a także innych – spadną” – napisał.

Rząd przewidział także coś dla miłośników napojów z mniejszą ilością alkoholu. „Rośnie popularność napojów alkoholowych, więc także je chcemy wesprzeć. Wprowadzamy nową ulgę podatkową dla producentów rozpoczynających działalność. Pomoże to finansowo tysiącom firm, zwiększy ich zyski, a to przyczyni się do rozwoju gospodarki” – zakończył swój „program” wspierania producentów alkoholi.

