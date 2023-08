Stryków jednym z najlepszych miast do inwestowania. I to nie w Polsce, a w Europie

Jeszcze 20 lat temu Stryków był zwykłym, niewyróżniającym się niczym małym miastem w województwie łódzkim. Wszystko zmieniło się, gdy w 2006 roku uruchomiono pierwszy odcinek autostrady A2. Przedsiębiorcy pomyśleli, że to dobre miejsce, by zainwestować naprawdę duże pieniądze – bo nie mówimy o niewielkich zakładach wulkanizacyjnych czy naprawie samochodów, ale magazynach, fabrykach, centrach przeładunkowych. Krystalizowała się mapa drogowa i było jasne, ze wkrótce Strykówznajdzie się przy głównym węźle komunikacyjnym autostrad środkowoeuropejskich A1 (Gdańsk– Wiedeń) i A2 (Berlin-Moskwa).

Centra logistyczne otwierają się na skrzyżowaniu autostrad

Rozwój tego nie liczącego nawet 4 tys. mieszkańców (według oficjalnych zestawień – w rzeczywistości liczbę tę powiększają pracownicy, którzy czasowo przebywają w Strykowie) miasta docenił Financial Times, który w 2020 roku przygotował ranking najbardziej atrakcyjnych miast w Europie pod względem inwestycji. Wygrał Londyn, na szóstym miejscu znalazła się Warszawa, a na 17 miejscu znalazł się Stryków. Wyprzedził m.in. Oslo, Barcelonę, Cambridge i Kopenhagę.

„Wpływ na tak wysoką lokatę Strykowa ma m.in. jego położenie – w pobliżu autostrad i związany z tym rozwój branży logistycznej. To w Strykowie i okolicach lokują się nie tylko pojedyncze magazyny, ale całe wielkie centra logistyczne. Na dodatek – jak podkreślają specjaliści od transportu i logistyki – ten potencjał nie został jeszcze wykorzystany i ciągle jest tam miejsce na nowe obiekty tego typu” – relacjonował Dziennik Łódzki.

Stryków doceniony w rankingu FDI

Stryków ponownie znalazł się na wysokiej pozycji w tegorocznej edycji rankingu FDI (Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych).

Dziennikarz Next.Gazeta pojechał do Strykowa, by u źródła, czyli od przedsiębiorców dowiedzieć się, dlaczego niewielkie miasto jest dla nich tak atrakcyjne.

– Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi poszukujemy optymalnych rozwiązań logistycznych, a centralne położenie Strykowa spełnia wymagania dotyczące optymalizacji kosztów oraz tras ładunków – powiedział Maciej Głowacki, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu DPD Polska.

Inwestycje działają na siebie jak magnes: Oponeo.pl otworzyło centrum logistyczne właśnie ze względu na bliskość sortowni DPD, z którym współpracuje. – Daje to nam możliwość obsługi bardzo dużych wolumenów dziennie (50 tys. opon) do klienta indywidualnego oraz szybką realizację zamówień. Dzięki takiemu zlokalizowaniu magazynu zmniejszone i zoptymalizowane zostały koszty i odległości realizowanych transportów, co niewątpliwie wpływa na mniejszą emisję Co2 – powiedziała Monika Sierakowska.

Ponad 50 dużych firm działa w Strykowie

W Strykowie zainwestowały także GLS, UPS, Eurovia, Lek, Corning. „W sumie jest ich około 50 i to z różnych branży – od kurierskiej przez farmaceutyczną po spożywczą. Część z nich działa w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oprócz bliskości autostrad, co jest oczywistym atutem miasta, warto też wspomnieć, że w Strykowie znajduje się linia kolejowa Łódź-Łowicz wraz z bocznicą do załadunku pociągów towarowych. Zaletą jest również bliskość uczelni wyższych – m.in. Politechniki Łódzkiej”. – opisuje Next.gazeta.

Dochody gminy z podatków związanych z tymi inwestycjami stanowią około 40 procent wpływów do budżetu. W tym roku gmina Stryków uchwaliła budżet na ponad 140 mln złotychZ danych Ministerstwa Finansów wynika także, że Stryków jest piątą najbogatszą gminą w województwie.

