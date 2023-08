Ekspansja Orlenu trwa. Koncern został numerem jeden w Czechach

Ekspansja zagraniczna Orlenu właśnie osiągnęła kolejny poziom. Koncern multienergetyczny ogłosił całkowity rebranding wszystkich czeskich stacji benzynowych, które do tej pory funkcjonowały pod marką Benzina. Do końca roku Czesi zatankują na Orlenie.

Czeskie stacje Benzina zmienią do końca roku markę na Orlen. Polski koncern zwiększa w ten sposób rozpoznawalność głównego brandu. Dzięki temu stanie się największym operatorem stacji nie tylko w Polsce, ale także w Czechach.

Benzina zmienia się w Orlen

Transformacja to finalny etap trwającego kilka lat procesu wdrażania marki Orlen na tym rynku. Grupa Orlen posiada największą sieć 436 stacji paliw w Czechach, jest również liderem na rynku paliw alternatywnych.

– Budowa koncernu multienergetycznego daje nam siłę do dynamicznej ekspansji międzynarodowej i prowadzenia transformacji energetycznej w całym regionie. Już dzisiaj dysponujemy największą w Europie Środkowej siecią stacji paliw, która staje się wizytówką Grupy Orlen. Konsekwentnie ujednolicamy markę na międzynarodowych rynkach, tak by Orlen kojarzony był z szeroką ofertą najwyższej jakości usług energetycznych. To nie tylko uwalnianie synergii marketingowych i operacyjnych, ale także przygotowanie do potencjalnej ekspansji w nowych obszarach. Czechy, gdzie jesteśmy również liderem w zakresie rozwoju paliw alternatywnych, są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób chcemy pozycjonować markę Orlen – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen.

Rebranding trwa od 2019 roku

Jak czytamy w komunikacie spółki, rebranding czeskich stacji paliw Grupy ORLEN rozpoczął się w 2019 roku i w ciągu najbliższych miesięcy wejdzie w finalną fazę. W drugiej połowie tego roku koncern planuje zmienić logotypy na około 300 stacjach. Tym samym do końca roku 370 z 436 czeskich stacji paliw będzie działało pod wspólną marką ORLEN. Na czeskich stacjach paliw koncern oferuje nie tylko paliwa tradycyjne, ale także szeroką gamę paliw alternatywnych, w tym ładowarek do aut elektrycznych i wodorowych. Pierwsze dwie stacje wodorowe są już dostępne w Pradze-Barrandov i Litvínovie, natomiast ładowarki elektryczne dostępne są na 61 stacjach. W tym roku rozpocznie się również montaż szybkich ładowarek o mocy 150 kW na głównych trasach tranzytowych w Czechach.

