Kiedyś współpracował z reżimem, teraz potępił wojnę. Biznesmen wydał oświadczenie

Założyciel i były dyrektor generalny największej rosyjskiej firmy internetowej, współzałożyciel rosyjskiej przeglądarki internetowej Yandex, Arkady Wołoż, nazwał działania Władimira Putina w Ukrainie „barbarzyńskimi”. Do tej pory żaden tak rozpoznawalny biznesmen nie skrytykował działań prezydenta.

Założyciel Yandexu potępił Putina, a wcześniej z nim współpracował

– Jestem całkowicie przeciwny barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie, jak wielu, mam przyjaciół i krewnych. Jestem przerażony faktem, że każdego dnia bomby niszczą domy Ukraińców – powiedział Wołoż.

Dodał, że pomimo tego, że od 2014 roku nie mieszka w Rosji, czuje się częściowo odpowiedzialny za to, co w Ukrainie robią wojska jego kraju. „Było wiele powodów, dla których musiałem milczeć. Można spierać się o to, czy nie zareagowałem zbyt późno, ale nie o sens mojej wypowiedzi. Jestem przeciw wojnie”.

Jeszcze kilka lat temu biznesmen współpracował z rosyjskim reżimem: w 2017 r. Putin odwiedził nawet moskiewską siedzibę Yandeksu, by rozmawiać o stworzeniu sztucznej inteligencji w Rosji. „Kierowany przez Wołoża Yandex pomagał m.in. we wprowadzaniu cenzury w Rosji. Yandex wdrożył algorytmy cenzury, które pozwalają na śledzenie korespondencji milionów obywateli federacji” – opisuje „Rzeczpospolita”.

Wołoż jest na liście sankcyjnej

Wołoż został objęty sankcjami UE w związku z „materialnym lub finansowym” wspieraniem Federacji Rosyjskiej. Były CEO Yandex powiedział, że uważa decyzję Komisji Europejskiej za „niesłuszną”, ale dodał, że w czasie obowiązywania sankcji przekaże swoje prawo głosu do zarządu firmy. Wołoż zrezygnował ze stanowiska w czerwcu 2022 roku.

W 2014 roku biznesmen przeprowadził się do Izraela, ale niezależnie od odległości aktywnie pracował w firmie. Jest posiadaczem trzech paszportów: rosyjskiego, izraelskiego i maltańskiego.

Rosyjska wyszukiwarka internetowa została założona w 1997 roku.

