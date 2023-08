Pożegnanie z pomidorem. Burger King usuwa warzywo z burgera przez drożyznę

Choć kolejne odczyty inflacji wskazują, że artykuły spożywcze drożeją coraz wolniej, to są kategorie produktów, których cena rośnie w oczach. Za warzywa płaciliśmy w lipcu o ponad 32 proc. więcej niż rok temu. – Tę sytuację kreują przede wszystkim pośrednicy handlowi, którzy windują obecne ceny na półkach sklepowych. W tym roku produkty rolne w hurcie są nieznacznie droższe od zeszłorocznych – komentuje dr Hubert Gąsiński z Uczelni WSB Merito Warszawa.

W Indiach pomidory zdrożały o 400 proc.

Drożejące warzywa to jednak problem ogólnoświatowy. W Indiach ceny pomidorów poszły w górę aż o 400 proc., więc stały się one warzywem luksusowym. Coraz rzadziej stać na nie Hindusów gotujących w domu – a pomidory są jednym z podstawowych produktów kuchni indyjskiej – lecz także sieci gastronomiczne muszą przemyśleć swoje menu. Z dań usunęły je już McDonald’s i Subway, teraz taką decyzję ogłosił działający w Indiach Burger King.

„Ze względu na nieprzewidywalne warunki dotyczące jakości i dostaw nie jesteśmy w stanie dłużej dodawać pomidorów do naszych potraw.Wierzymy, że pomidory wkrótce powrócą do menu. Do tego czasu prosimy o cierpliwość” – napisała w serwisie społecznościowym sieć sprzedająca burgery. Dziennikarze Times of India chcieli dopytać o kilka szczegółów, ale dział prasowy firmy nie odpowiedział na nie.

Aby poradzić sobie z brakiem dostępnych cenowo pomidorów, Indie zaczęły importować je z Nepalu, zorganizowały też flotę samochodów dostawczych rozwożących podstawowe artykuły po niższych niż dotychczas stawkach.

Reuters ocenia, że źle wpływa to na nastroje konsumenckie, w drugiej połowie 2024 roku w Indiach odbędą się wybory parlamentarne. Jeśli urzędujący premier Narendra Modi chce po raz kolejny rządzić, musi poradzić sobie z drożyzną.

