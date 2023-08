Ewenement polskich gier. 65 proc. z nich tłumaczona jest na języki obce

Polska jest trzecim krajem pod względem liczby osób pracujących w branży gier. Z danych PARP wynika, że zatrudnienie znalazło w niej 15 tys. osób. Więcej pracowników jest tylko w Wielkiej Brytanii i Francji. Przychody w tym sektorze w 2022 r. wyniosły niemal 1,3 mld EUR, a łączne przychody branży w ostatnich pięciu latach wzrosły o ok. 250 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że polską branżę gier pod względem przychodów wyprzedzają nie tylko Wielka Brytania oraz Francja, ale również Niemcy, Finlandia, Szwecja, a z dużym prawdopodobieństwem również Hiszpania oraz Turcja – czytamy w najnowszym „Tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego”.

Tylko co trzeci producent gier odnotował „znaczące zyski”

W 2022 r. było w Polsce 494 producentów i wydawców gier, jednak mniej niż jedna trzecia z nich zanotowała „znaczące” zyski. Wiąże się to m.in. z naturą rynku gier, zależnego od publikacji gry, której przygotowanie zajmuje kilka lat i jest przedsięwzięciem niepewnym. Nadal istotną cechą polskiej branży gier – po wyłączeniu największego gracza, czyli CDProjekt – jest jej systematyczny wzrost.

97 proc. produkcji polskiej branży gier jest eksportowana (PARP). Z kolei Raport firmy Newzoo prezentuje branżę gier w globalnej perspektywie. W 2023 r. liczba graczy na świecie ma osiągnąć prawie 3,4 mld, co oznacza wzrost o 6,3 proc. r/r1. Z kolei liczba osób płacących za gry ma wzrosnąć o 7,3 proc. r/r i osiągnąć w 2023 r. 1,47 mld. Największym rynkiem graczy jest region Azji i Pacyfiku (1,8 mld graczy), następnie Bliski Wschód oraz Afryka (574 mln), Europa (447 mln), Ameryka Południowa (335 mln) oraz Ameryka Północna (237 mln).

Wzrosty w branży gier m.in. dzięki tłumaczeniu ich na inne języki

W poszczególnych segmentach branży gier generujących największe przychody prym wiodą gry mobilne (prognozowane 92,6 mld dol. w 2023 r., +0,8 proc. r/r), gry konsolowe (56,1 mld dol., +7,4 proc. r/r), gry komputerowe (37,1 mld dol., +1,6 proc. r/r oraz gry na przeglądarkach komputerowych, w ramach usług chmurowych (1,9 mld USD, -16,9 proc. r/r).

Branża gier w Polsce od lat notuje systematyczny wzrost przychodów. Jej eksportowy charakter oraz trendy na świecie pozwalają z nadzieją patrzeć na jej rozwój. Polska branża gier zajmuje czołowe miejsce Europie, chociaż w większym stopniu zawdzięcza to liczbie zatrudnionych niż wielkości generowanych przychodów. To z kolei pokazuje, że wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia w celu przełożenia włożonej pracy na wyniki finansowe.

Kolejne lata przyniosą prawdopodobnie dalsze wzrosty, a to m.in. dzięki tłumaczeniu gier na inne języki. Według raportu PARP ponad 65 proc. gier produkowanych w Polsce jest tłumaczonych na więcej niż dwa języki, w porównaniu do zaledwie 29 proc. gier powstałych poza Polską.

Czytaj też:

Gracze pokochali Baldur’s Gate 3. W tydzień spędzili w nim łącznie 1225 latCzytaj też:

Wyzwanie „zniknij bez śladu”. Kolejny niebezpieczny trend na TikToku