„Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” monety kolekcjonerskie NBP i NBU

Zestaw tworzą monety o nominale 10 zł i 10 hrywien; obie są wykonane ze srebra próby Ag 999, każda ma wymiar 26,42 x 50,00 milimetrów i masę minimum 31,10 grama. Monety tworzą kompozycyjną całość, układając się w kształt serca. Autorem projektu jest Wołodymyr Taran. Całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 000 sztuk (5000 szt. wyprodukowane przez Mennicę Polską SA przeznaczone jest do sprzedaży przez NBP, 5000 szt. wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU).

Znaczące detale

Awersy monet przedstawiają wstęgi w barwach flag Ukrainy i Polski. Zdobione są godłem Ukrainy oraz wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części monet znajdują się ozdobne rysunki przedstawiające ludzkie postacie. Kompozycje symbolizują obecną sytuację obu krajów: ukraińska moneta uosabia niebezpieczeństwa wojny i opór ludu, a polska pokazuje pomoc i współczucie.

Rewersy monet polskiej i ukraińskiej przedstawiają dwie postacie siedzące przy stole, dzielące się chlebem i winem. Poniżej znajduje się element zdobniczy, który po złożeniu dwóch monet tworzy na tle obrusu kwiat – symbol nadziei, życia i rozwoju.

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do jednego z największych kryzysów humanitarnych we współczesnej historii tej części świata. Od początku wojny dziesiątki tysięcy Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, znajdowało każdego dnia schronienie w Polsce, otrzymując niezbędną pomoc już na granicy. Polskie rodziny przyjęły do swoich domów miliony Ukraińców, nikt nie został bez dachu nad głową. Broniący Ojczyzny Ukraińcy z wdzięcznością podkreślają, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo najbliższych, życzliwy stosunek do ich rodzin i możliwość kontynuowania nauki przez dzieci.

Wsparcie w potrzebie

Solidarność z walczącymi o wolność jest jednym z fundamentów polskiej tożsamości narodowej. Pomoc udzielana ukraińskim uchodźcom od początku wojny jest przejawem chrześcijańskiej postawy Polaków, której źródłem są religia, humanizm i etos służenia potrzebującym. Polska jest jednym z państw najaktywniej wspierających Ukrainę w jej walce o niepodległość. Nie szczędzi sił ani środków, by wesprzeć Ukrainę, przekazuje obrońcom znaczną część własnego uzbrojenia. Ukraińcy i Polacy doskonale wiedzą, że łączy ich znacznie więcej, niż dzieli, i nic nie może być cenniejsze niż skarb wzajemnej przyjaźni i braterstwa.

Ustalona wspólnie z Narodowym Bankiem Ukrainy data emisji monet – 24 sierpnia – ma symboliczne znaczenie. W tym dniu Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości.

Monety w zestawie będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner w cenie 950 zł. Nakład przeznaczony do sprzedaży w Ukrainie będzie dystrybuowany od 31 sierpnia br. poprzez oficjalne banki dystrybucyjne oraz poprzez sklep internetowy Narodowego Banku Ukrainy.

Szlachetny cel

Narodowy Bank Polski planuje przekazanie na rzecz Ukrainy dochodu ze sprzedaży zestawu monet „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” w formie bezzwrotnego humanitarnego wsparcia finansowego.

Tegoroczna emisja to już druga wspólna inicjatywa NBU oraz NBP. W 2012 r. oba banki wyemitowały z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010–12 srebrne monety kolekcjonerskie – podobnie jak obecnie – tworzące zestaw.

