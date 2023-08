Milion koron dziennie za reklamę naruszającą prawo. Facebook ukarany

Norweska instytucja Datatilsynet, będący odpowiednikiem polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ukarała Metę – właściciela Facebooka i Instagrama – karą grzywny w wysokości miliona koron (ok. 387 tys. złotych) dziennie za naruszanie prywatności użytkowników i wykorzystywanie ich danych do kierowania do nich reklam, w ramach tzw. reklamy behawioralnej – informuje Reuters.

Meta ukarana w Norwegii. Sprawa nie zakończyła się

Meta przekonuje, że sięgnęła po reklamę behawioralną w „uzasadnionym interesie” użytkownika. Nie byłoby zarzutów, gdyby koncert najpierw zapytał użytkowników o zgodę zamiast stawiać ich przed faktem dokonanym.

Amerykańska korporacja odwołała się do sądu, gdzie zapewniła, że już zobowiązała się do tego, by zwrócić się do użytkowników o zgodę. Organ chroniący dane osobowe Norwegów odpowiedział na to, że nie ma jasności, kiedy i w jaki sposób Meta zamierza się zwracać o zgodę użytkowników, a w międzyczasie ich prawa i tak są łamane. Dlatego nałożona na 3 miesiące kara (wyniesie łącznie około 35 mln złotych), jest ważna.

Na tym spór może się nie zakończyć, bo jak zauważa Reuters, Datatilsynet może nałożyć nawet karę na stałe i przekazać swoją decyzję do Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD). W takim scenariuszu, jeśli EROD zaakceptuje decyzję norweskiego organu, decyzja mogłaby obowiązywać na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co to jest reklama behawioralne?

Reklama behawioralna jest dopasowywana do zainteresowań użytkowników, które platformy internetowe określają na podstawie aktywności swoich użytkowników. Norweski regulator uważa, że firma gromadzi i przetwarza dane internautów niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (norweska ustawa jest zgodna z unijnym RODO).

Zbieranie danych o zainteresowaniach internautów i ich zwyczajach pozwala na dostosowanie reklamy do interesującej internautę tematyki. W związku z powyższym reklama behawioralna definiowana jest jako forma reklamy bazująca na badaniu zachowań użytkowników Internetu i polegająca na oferowaniu im reklam powiązanych z ich zainteresowaniami.

Jako przykład należy wskazać sytuację, w której internauta jest zainteresowany zakupem nowego samochodu i z tej przyczyny dużo czasu poświęca na oglądanie filmów o wybranym modelu czy też czytaniu opinii na jego temat. Nawet jeśli później nagle zmieni przeglądaną tematykę na zupełnie inną i opuści strony producentów samochodów, może spodziewać się wyświetlania reklam o tematyce motoryzacyjnej.

