PKO BP rozważa przejęcie innego banku. Decyzja zostanie podjęta „lada moment”

PKO BP nie wyklucza, że wkrótce może podjąć decyzję w sprawie akcji Banku Pocztowego – poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed. W 2022 roku bank rozważał odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego.

– Co do samej transakcji [zakupu akcji Banku Pocztowego – red.], to decyzję podejmiemy pewnie lada chwila – powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

PKO chce zwiększyć udział „zielonych kredytów”

Dariusz Szwed zapowiedział również, że bank chce zwiększyć sprzedaż „zielonych kredytów”.

– Chcemy być bardziej widoczni, finansując przedsiębiorców, mamy większe ambicje, aby w tym segmencie [zrównoważonego finansowania – red.] rosnąć, tam jest największy potencjał do przyrostów” – powiedział Szwed.

Jak podał bank, sprzedaż zielonych kredytów wyniosła 3,4 mld zł w ostatnich 12 miesiącach, co oznacza wzrost o78 proc. r/r. Liczba klientów korzystających z kredytów na projekty zrównoważone wzrosła o 36% r/r.

– Jesteśmy gotowi na większe projekty związane z transformacją energetyczną – dodał.

Szwed zapowiedział również większe finansowanie sektora rolnego.

W połowie lipca PKO BP wprowadził do oferty dla rolników kredyty z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i 5-proc. dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy. Podpisał także umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych.

