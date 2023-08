Polska elektrownia jądrowa i spór gigantów z Korei i USA. Jest szansa na rozwiązanie

Południowokoreański dziennik Korea Economy Daily donosi o możliwym zakończeniu sporu koreańskiego koncernu nuklearnego KHNP z amerykańskim Westinghouse. Ugoda może zostać zawarta dzięki opłaconemu przez KHNP wynagrodzeniu dla Westinghouse za doradztwo techniczne przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, przygotowywanej wspólnie z PGE i ZE PAK – informuje „Rzeczpospolita”.

Elektrownia atomowa w Polsce. W tle spór między KHNP a Westinghouse

Spór między KHNP a Westinghouse dotyczy technologii APR1400, która została wypracowana przez koreańskie KHNP we współpracy z amerykańską firmą Combustion Engineering, przejętą potem przez Westinghouse. Ta firma ma budować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce w technologii AP1000. W październiku 2022 r. pojawił się plan budowy atomu w Pątnowie, wówczas strona amerykańska zgłosiła pretensje do technologii stosowanej przez Koreańczyków.

Amerykański koncern w zeszłym roku złożył do sądu wniosek o zatrzymanie południowokoreańskiego operatora elektrowni jądrowej przy eksporcie technologii jądrowej do Polski. Nie stanowi to dobrego tła dla prac nad uruchomieniem elektrowni jądrowej w Polsce. Niezależnie od sporu PGE i ZE PAK prowadzą zaawansowane rozmowy, które mają doprowadzić do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, w wielkopolskim Pątnowie. –

KHNP udowadnia, że ma prawo do swej technologii. Amerykanie przekonują, że jej przekazanie Polsce wymagałoby zgody Departamentu Energii USA na mocy licencji Combustion Engineering. Spór trafił do amerykańskiego sądu i arbitrażu.

Jeśli informatorzy południowokoreańskiego dziennika Korea Economic Daily nie mylą się, to może dojść do ugody, co da nadzieję na zakończenie sporu i zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego projektu koreańskiego w Polsce.

Druga elektrownia atomowa w Polsce ma zaspokoić blisko 12 proc. zapotrzebowania Polski na energie elektryczną

PGE PAK Energia Jądrowa złożyła w połowie sierpnia 2023 roku wniosek ws. wydania decyzji zasadniczej, dotyczącej budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańską firmą KHNP.

„Idziemy po bezpieczną, czystą energię. Po niezależność. Zgodnie z planem i zapowiedziami. PGE PAK Energia Jądrowa złożyła dziś wniosek o wydanie decyzji zasadniczej w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, we współpracy z koreańskim koncernem KHNP” – napisał na Twitterze Jacek Sasin.

Wniosek został złożony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Prezesi spółki poinformowali, że elektrownia powstanie do 2035 roku w regionie Pątnów-Konin w województwie wielkopolskim. Ma zaspokoić blisko 12 procent obecnego zapotrzebowania naszego kraju na energię elektryczną.

W pierwszym etapie zostaną zbudowane dwa reaktory, każdy o mocy 1400 MW. Pierwszy powstanie do 2035 roku. Wcześniej trzeba było powołać do życia spółkę celową, która zajmuje się przygotowaniami, analizami i badaniami na potrzeby przyszłej elektrowni. Spółka ta została zarejestrowana w sądzie w maju, a następnie wspólnicy podpisali wspólną umowę.

