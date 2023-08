Tadeusz Rydzyk może być zadowolony. Geotermia Toruń z bardzo dobrym wynikiem finansowym

W ubiegłym roku, jak wynika z informacji Wirtualnych Mediów, spółka Geotermia Toruń podpisała kolejne aneksy, a w maju 2022 roku uzgodniła z PGE Toruń warunki umowy sprzedaży wytwarzanego przez nią ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz uzyskała koncesję na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła.

Geotermia Toruń: zeszłoroczna strata niegroźna

Jej zadaniem jest dostarczanie ciepła ze źródeł geotermalnych do toruńskiej sieci ciepłowniczej. W 2022 roku zaczęła działać ciepłownia geotermalna, na wybudowanie którego z budżetu państwo przeznaczono dotacje w wysokości 19,5 mln zł. Firma skorzystała także z pożyczki od Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W efekcie zawarcia umów i aneksów spółka uzyskała 9,41 mln zł przychodów sprzedażowych – rok wcześniej było to zaledwie 18 tys. zł. Jej wydatki operacyjne sięgnęły 12,16 mln zł, z czego 6,62 mln zł poszło na zużycie materiałów i energii, 3,14 mln zł na usługi obce, a 1,92 mln zł na amortyzację. Ponadto pozostałe koszty operacyjne wyniosły 5,26 mln zł, a koszty odsetek – 374,5 tys. zł – czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl.

Mimo to spółka wykazała 8,13 mln zł pozostałych wpływów operacyjnych. Na poziomie operacyjnym osiągnęła 123,2 tys. zł zysku.

Serwis podsumowuje, że zeszłoroczna strata nie zagraża stabilności finansowej Geotermii Toruń, ponieważ na koniec ub.r. jej kapitały własne wynosiły 16,47 mln zł, wobec 16,9 mln zł rok wcześniej. „Kwota kredytów i pożyczek do spłaty w części długoterminowej (czyli za ponad rok) zmalała z 21,8 do 16,48 mln zł, a w krótkoterminowej (do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy) wzrosła z 484 tys. do 1,33 mln zł” – czytamy.

Czytaj też:

Campus Polska Przyszłości. Lewandowski mówi o konieczności „jakiejś miary prywatyzacji”Czytaj też:

Rosyjska „danina wojenna”. Wiadomo, kto zapłaci ją jako pierwszy